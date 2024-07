Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Am Dienstagabend zeigten sich Amira Pocher und ihr neuer Freund Christian Düren erstmals gemeinsam.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Nach Monaten der Geheimhaltung feierten Amira Pocher (31) und Christian Düren (34) ihr grosses Liebes-Outing in Potsdam. Bei der «Marc Cain Fashion Show» im Rahmen der Berlin Fashion Week zeigten sich die beiden Moderatoren am Dienstagabend erstmals als Paar. Eng umschlungen strahlten sie im Blitzlichtgewitter. Düren legte in der ersten Reihe zärtlich seine Hand auf Pochers Oberschenkel. Die Botschaft war klar: Wir gehören zusammen. Den Fragen der Reporter stellte sich Amira Pocher allein, während Düren im Hintergrund blieb. In Interviews sprach sie über die Erleichterung, das monatelange Versteckspiel beenden zu können.

Eine Ausnahme machte Düren für seine Kollegen des ProSieben-Formats «taff». In der Sendung am Mittwoch liess er sich ein paar Sätze zu ihrer Liebe entlocken. «Es ist das erste Mal, deswegen ist es aufregend. Aber es fühlt sich gut an», betonte er. «Wir sind zusammen hier. [...] Wir sind glücklich.» Amira schwärmte von Christians zurückhaltender Art: «Deswegen ergänzen wir uns ganz gut. Er ist eher der Ruhigere, der eher gern ein bisschen im Hintergrund ist.» Ganz anders als ihr Noch-Ehemann Oliver Pocher (46), mit dem es nach Bekanntwerden der Trennung des Paares zu einem öffentlichen Rosenkrieg kam. Auch als Anfang des Jahres Bilder von Amira Pocher und Düren bei Südafrika-Ferien auftauchten, teilte Pocher öffentlich aus.

Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von KI für dich erstellt

«So ist es wirklich besser für jeden»

Amira Pocher betonte, dass sie in der Beziehung mit Düren alles wieder genauso machen würde. «Genauso, wie es abgelaufen ist, war es richtig für uns beide. […] Erst mal Zeit lassen und jetzt einen schönen Anlass genutzt, um einfach mal zu zweit aufzutauchen.» Die Pochers hatten Ende August ihre Trennung bekannt gegeben, inzwischen ist die Scheidung eingereicht. Amira Pocher hofft, dass nach dem öffentlichen Rosenkrieg nun Ruhe einkehrt. «Denn so ist es wirklich besser für jeden», sagte sie bei «taff». Oliver Pocher hat sich noch nicht zum Auftritt seiner Ex geäussert.