Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Das war es dann wohl endgültig: Am Freitag hat Oliver Pocher sein definitives Ehe-Aus mit ...

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Oliver Pocher (46) hat in seiner neuen Podcast-Folge «Die Pochers! Frisch recycelt» live in Berlin überraschend verkündet, dass die Scheidung von seiner Noch-Ehefrau Amira (31) eingereicht sei. Mit einem Augenzwinkern scherzte er über die Trennung und witzelte, dass er Amira Pocher wohl zum indischen Essen einladen werde. Die Kinder könnten dann Glückskekse auspacken, so Pocher in Anspielung auf sein Alter Ego Dalai-Karma.

Pocher zeichnete die Folge gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) auf, mit der er von 2010 bis 2014 verheiratet war. Heute sind die beiden beste Freunde und Podcast-Partner. Ob es mit Amira Pocher ähnlich ablaufen könnte, bleibt abzuwarten. Auf der Bühne harmonieren Pocher und Meyer-Wölden jedenfalls wunderbar, auch wenn der ein oder andere Gag auf die Kosten des deutschen Comedians geht.

Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von KI für dich erstellt Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten aus verlässlichen Quellen. Blick befolgt beim Einsatz künstlicher Intelligenz strenge Regeln. So hat bei der Qualitätskontrolle immer ein Mensch das letzte Wort. Mehr dazu im «Code of Conduct». Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten aus verlässlichen Quellen. Blick befolgt beim Einsatz künstlicher Intelligenz strenge Regeln. So hat bei der Qualitätskontrolle immer ein Mensch das letzte Wort. Mehr dazu im «Code of Conduct». Mehr

Zeitpunkt der Scheidung noch nicht bekannt

Wann genau die Scheidung von Amira, mit der Pocher zwei gemeinsame Kinder hat, über die Bühne gehen soll, will er zum gegebenen Zeitpunkt verkünden. Das Paar hatte sich im vergangenen August getrennt. Die neue Podcast-Folge soll am kommenden Freitag bei Podimo zu hören sein, wie Pocher in der Aufzeichnung verrät.