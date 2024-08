Gewinn bei «Schlag den Star» Amira Aly hat genaue Pläne für die 100'000 Euro

Amira Aly gewann am Wochenende bei der TV-Sendung «Schlag den Star» ganze 100'000 Euro. Den Gewinn will sie behalten und für private Zwecke nutzen. Einen Seitenhieb gegen Ex Oliver Pocher kann sie sich am Ende auch nicht verkneifen.