Olli Pocher ätzt gegen Sandy Meyer-Wöldens neue Beziehung

Eine Woche ist es her, seit Sandy Meyer-Wölden ihre neue Beziehung öffentlich gemacht hat. Völlig unnötig, findet ihr Ex-Freund Oliver Pocher. Der Komiker hat für das neue Liebesglück von Meyer-Wölden keine positiven Worte übrig.

Sandy Meyer-Wölden (41) war von 2011 bis 2014 mit Oliver Pocher (46) verheiratet und hat mit dem Komiker drei Kinder. In der schweren Zeit, die ihr Ex-Mann wegen der Trennung von Amira Aly (31) durchmachen musste, stand Meyer-Wölden ihm immer zur Seite – auch wenn nur von ihrer amerikanischen Wahlheimat Miami aus. Während er in ihrem gemeinsamen Podcast «Die Pochers! Frisch recycelt» seinen Frust rausgelassen hat, wurde sie zu einer Art Mediatorin zwischen dem Ex-Paar. Nun scheint sich das Pocher-Aly-Drama langsam gelegt zu haben: Amira ist mit Christian Düren (34) wieder in festen Händen und Oliver Pocher geht wieder seinem Tagesgeschäft nach: Comedy machen.

Der perfekte Zeitpunkt also, um wieder nach Deutschland zurückzukehren und eine Bombe platzen zu lassen, dachte sich wohl Sandy Meyer-Wölden. Seit einiger Zeit wohnt sie nämlich wieder bei ihrem Ex in Köln. Wer jetzt denkt, dass sich das einstige Ehepaar wieder angenähert hat, irrt sich. «Ich bin happy. Es ist alles frisch», verkündet sie ihr neues Liebesglück mit dem Unternehmer Alexander Müller (38). Vor rund einer Woche liess sie sich sogar mit ihrem Liebsten beim Pärchendebüt auf dem roten Teppich ablichten. Sehr zum Missfallen von Oliver Pocher: «Ich finde es ja auch nicht toll, dass du jetzt irgendwie auf den roten Teppich mit deinem aktuellen Freund gehst. Das finde ich unnötig», stichelt der Komiker.

Über den Pärchenauftritt freue sich schliesslich nur die Boulevardpresse, ärgert sich Pocher. «Es geht dann um das ganze Drumherum, weil ihr Mädels es nicht packt, einfach mal mit jemandem zwei, drei Monate zusammen zu sein.» Dann äfft der Komiker seine Ex-Frau nach und zieht darüber her, die Beziehung zu schnell öffentlich gemacht zu haben, «um die grosse Liebe zu zeigen». Sie seien «so glücklich miteinander», giftet Pocher ironisch und legt nach: «Und dann zack, drei Monate später: Schade, alles aus. Wofür?»

Sandy Meyer-Wölden lässt sich von den Sticheleien ihres Ex-Mannes nichts anmerken und kontert: «Das triggert ja niemanden, ausser dich, wenn ich auf den roten Teppich gehe mit meinem neuen Freund.»

Wer ist der Neue an Meyer-Wöldens Seite?

Alexander Müller ist ein erfolgreicher deutscher Unternehmer und gründete 2015 die Plattform Greator, die damals noch Gedankentanken hiess. Inzwischen bildet die Firma rund 7000 Coaches und Speaker im deutschsprachigen Raum aus, und Events werden von über 100'000 Menschen besucht. Ausserdem ist Müller Autor des Lifecoaching-Ratgebers «It's in you! Visionen, Erfolg, erfülltes Leben» (2024).

Allerdings ist Alexander Müller nicht nur ein vielbeschäftigter Geschäftsmann, sondern auch Familienvater. Denn wie Sandy Meyer-Wölden, die fünf Kinder in ihre Beziehung mitbringt, sind es bei ihm drei. Das dürfte für das Paar keine Hürde sein: Dass Meyer-Wölden Patchwork kann, hat sie schon in der Vergangenheit mit Oliver Pocher, Amira Aly und ihrem amerikanischen Ex-Mann bewiesen.