Amira Aly hat mit der deutschen Moderatorin Paula Lambert einen neuen Podcast. In der ersten Folge von «Iced Macho Latte» spricht Aly darüber, dass sie in der Vergangenheit gegen Vorurteile kämpfen musste. Der Grund: Ihre frühere Beziehung zu Oliver Pocher.

Aly spricht über negative Erfahrungen wegen Ex-Mann Oliver Pocher

Zwei konkrete Vorfälle mit Sally Özcan und Senna Gammour genannt

Nach dem überraschenden Aus von Amira Alys (32) Podcast «Liebes Leben», den sie mit ihrem Bruder Hima Aly (34) führte, hat die Moderatorin nun ein neues Projekt am Start. Gemeinsam mit der deutschen Kolumnistin Paula Lambert (50) sitzt Aly erneut hinter dem Podcast-Mikrofon, diesmal für «Iced Macho Latte». Darin tauschen sich die beiden Frauen über die Höhen und Tiefen ihres Lebens aus und nehmen kein Blatt vor den Mund.

In der ersten Folge packt Amira Aly direkt über schlechte Erfahrungen aus, die sie laut eigener Aussage wegen ihres Ex-Mannes Oliver Pocher (47) durchmachen musste. Denn wie Aly erzählt, hätten in er Vergangenheit manche Menschen sie nicht von Pocher trennen können, was zur Folge hatte, dass man sie nicht mochte, wenn man ihren Ex nicht mochte.

Spannungen wegen Pocher

Vor allem zwei Personen erwähnt die zweifache Mutter dabei. Sally Özcan (36), die erfolgreichste deutsche Back-Influencerin, lehnte eine Einladung in Amira Alys Podcast ab, da sie kein Fan von Oliver Pocher war. Später gestand die Back-Influencerin ihrer heutigen Freundin, dass sie zu der Erkenntnis kommen musste, dass Aly eine eigenständige Person sei und sie diese von Pocher trennen müsse. «Heute verstehen wir uns super», erklärt Amira Aly.

Paula Lambert könnte das wohl nachvollziehen, denn auch wenn sie von Anfang an von der Idee begeistert war, mit Amira Aly einen Podcast zu machen, war einer ihrer ersten Gedanken: «Oh Gott, da geht das Tor zur Hölle auf!» Nicht etwa, weil sie schlecht von Aly dachte, sondern weil sie wusste, wie diese polarisiert.

«Sie hasst meinen ehemaligen Partner»

Dann erzählt Amira Aly von einer bestimmten Situation mit «Monrose»-Sängerin Senna Gammour (45). «Sie hasst meinen ehemaligen Partner. Dementsprechend hasste sie auch mich», erinnert sich Aly. Pocher habe sich damals über Senna Gammour lustig gemacht, was diese gar nicht gut auffasste. Amira Aly sollte aber gemeinsam mit Gammour bei «Das grosse Promibacken» antreten. Die Stimmung zwischen den Frauen war entsprechend eisig. Das sei eine ganze Woche so gegangen, sagt Aly, bis Bruce Darnell (67) eingriff und die beiden dazu aufforderte, sich auszusprechen.

Ein klärendes Gespräch löste den Konflikt zwischen den Frauen, doch für Aly war diese Erfahrung spannend. «Mitgefangen, mitgehangen», sagt sie. Denn aufgrund ihrer Beziehung zu Pocher habe Gammour geglaubt, dass Amira Aly mit ihm gemeinsame Sache gemacht hätte, als dieser die «Monrose»-Sängerin durch den Dreck zog. Heute verstehen sich Aly und Gammour gut.