Oliver Pocher wettert gegen Amira Alys Schwangerschaft

Vergangene Woche verkündete Amira Aly, dass sie von Partner Christian Düren schwanger sei. Jetzt reagiert ihr Ex-Mann Oliver Pocher, mit dem sie bereits zwei Kinder hat. Glückwünsche klingen allerdings anders.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Oliver Pocher kritisiert Ex-Frau Amira Aly wegen ihrer Schwangerschaftsverkündung

Pocher erfuhr von der Schwangerschaft aus der Presse, nicht persönlich

Podcast: Pocher nennt die Situation «beschissen und respektlos», kritisiert auch Alys Partner

Silja Anders Redaktorin People

Der Rosenkrieg zwischen Oliver Pocher (48) und Amira Aly (32) scheint in die nächste Runde zu gehen. Nachdem die Moderatorin vergangene Woche öffentlich gemacht hat, dass sie schwanger sei, reagiert ihr Ex-Mann jetzt in seinem Podcast «Patchwork Boys» mit Pietro Lombardi (33) auf die Neuigkeiten.

Wer denkt, dass Pocher die Streitigkeiten mit seiner Verflossenen beiseitelegt und ihr stattdessen zur Neuigkeit gratuliert, der irrt.

Erst Glückwünsche, dann Schimpftirade

Vor wenigen Tagen sprach der Comedian die Schwangerschaft seiner Ex im Format «Ollis Woche» an und sagte: «Meine Kinder bekommen alle noch mal ein Geschwisterchen. Glückwunsch an dieser Stelle», und weiter «Das ist jetzt ein bisschen komplexer, das Thema, um es in zwei Sätzen zusammenzufassen, wenn es ums Thema Patchwork geht.» Gesagt, getan.

Was zunächst noch versöhnlich klang, nimmt im Podcast dann aber schnell eine unschöne Wendung. Statt Glückwünschen hagelt es mit einem Mal Beleidigungen, denn Pocher scheint doch etwas gekränkt zu sein. Nicht etwa, weil seine Ex mit einem neuen Mann ein Kind erwartet, sondern weil er nach eigener Aussage nicht persönlich darüber informiert wurde. «Ich habe es bisher persönlich noch nicht bestätigt bekommen. Ich habe es aus der Zeitung erfahren», verrät er im Podcast. Und das, obwohl er Amira Aly an besagtem Tag noch gesehen und anschliessend mit ihr telefoniert haben soll. Wie Oliver Pocher beschreibt, habe Amira Aly ihm die gemeinsamen Kinder wie bei einem «Formel-1-Boxenstopp» übergeben, und er habe keine Gelegenheit gehabt, mit ihr zu sprechen.

«Muss niemandem gratulieren, dem ich es nicht gönne»

Im Podcast zu Gast ist Oliver Pochers andere Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (43). Die zeigt sich verständnislos in Bezug auf Alys Verhalten. «Ich finde, es gibt gewisse Situationen im Leben wie Heiraten, Kinderkriegen oder wenn jemand stirbt; das sind so prägende grosse Dinge im Leben, bei denen man sich so gut im Griff haben sollte, dass man den Telefonhörer abnimmt und sagt: Pass auf, lass uns kurz reden, kurz Waffenstillstand, das ist gerade los. Solche Dinge sollte die engste Familie nicht aus der Zeitung erfahren.»

Dann redet sich Oliver Pocher so richtig in Rage und schiesst nicht nur gegen Amira Aly, sondern auch gegen deren Partner Christian Düren (35) und die Beziehung des Paars. Der Comedian sei überzeugt, dass die Liebe seiner Ex am Kriseln sei und man deshalb versuche, diese mit einem Baby zu retten. «Ich finde es schwierig, (…) wenn du eine Beziehung hast, die nicht besonders stabil ist, dass du glaubst, das mit einem Kind zu machen.» Und dann hagelt es Beleidigungen: «Er bleibt ja ein Vollidiot, das ist so. Ich muss auch niemandem gratulieren, dem ich es nicht gönne!»

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«Beschissen und respektlos»

Am Ende seiner Schimpftirade schiesst Pocher dann noch mal gegen Amira Aly: «Und dann möchte ich nicht nur informiert werden, wenn ich den beschissenen Schwimmkurs bezahlen soll (...). Dann finde ich, gehört es einfach dazu, dass man sagt: ‹Übrigens, ich bin schwanger.› Auch wenn sie mich beschissen findet und Christian mich beschissen findet. Ich finde ihn ja auch scheisse, und er bleibt auch ein Vollidiot, egal, ob er mit ihr ein Kind hat oder nicht.» Alles in allem findet Pocher die Situation «beschissen und respektlos».