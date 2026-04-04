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Jetzt wirds konkret!
Oliver Pocher plant Umzug in die Schweiz

Oliver Pocher denkt intensiv über einen Umzug in die Schweiz nach. In einem Podcast schwärmt der Komiker von Zürich. Die Steuern seien nicht der Hauptgrund für seine Auswanderungspläne.
Publiziert: 04.04.2026 um 14:11 Uhr
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Aktualisiert: 04.04.2026 um 14:31 Uhr
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Wohnt vielleicht bald in der Schweiz: Oliver Pocher.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Oliver Pocher plant Umzug in die Schweiz, besonders nach Zürich
  • Steuerliche Vorteile spielen laut Pocher keine entscheidende Rolle
  • Pocher ist 48 Jahre alt und Vater von fünf Kindern
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Fynn MüllerPeople-Redaktor

Die Auswanderungspläne von Oliver Pocher (48) scheinen Gestalt anzunehmen. Im Podcast «TOMorrow» mit Journalist Tom Junkersdorf spricht der Comedian über seine Zukunftspläne und erklärt, dass er sich einen Wegzug aus Deutschland durchaus vorstellen könne. «Es ist für mich nicht ausgeschlossen», sagt Pocher.

Dann lässt der Komiker die Bombe platzen, welches Land aktuell ganz oben auf seiner Liste steht: die Schweiz. Besonders eine Stadt habe es ihm angetan: «Gerade den Zürcher Raum mit dem See, dann aber trotzdem die Berge. Du hast einen Top-Flughafen, eine Top-Infrastruktur.»

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Darum will er in die Schweiz

Pocher stellt klar, dass steuerliche Vorteile keine entscheidende Rolle spielen würden, auch wenn er die Unterschiede im Steuermodell durchaus kennt. «Klar hast du da ein anderes Steuermodell. Du zahlst aber auch wiederum viel bei Immobilienpreisen oder Lebenshaltungskosten drauf», relativiert er.

Vielmehr sei es die Landschaft, das Klima und die Nähe zu seinem Berufskollegen, die ihn reizten. «Mein Geschäftspartner sitzt in der Schweiz. Von daher ist es das interessanteste Modell», fügte er hinzu. Dass seine Kinder bei dieser Entscheidung kaum eine Rolle spielen, macht der fünffache Vater ebenfalls deutlich: «Der erste Schwung Kinder ist in einem Alter, wo es eigentlich egal ist.»

Beruflich sieht der Entertainer ebenfalls keine Hindernisse: «Das, was ich mache, kann ich von überall auf der Welt machen.» Bereits im Dezember 2025 hatte Pocher mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (43) über das Thema Auswandern gesprochen, damals jedoch noch unverbindlicher. Jetzt scheinen seine Pläne Gestalt anzunehmen.

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