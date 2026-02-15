Oliver Pocher schockiert mit sexistischem Spruch

Komiker Oliver Pocher sorgt am Deutschen Filmball für Empörung: Eine Bemerkung gegenüber Schauspielerin Leily Hosseini zielt deutlich unter die Gürtellinie.

Leily Hosseini spielte 2022 im Film «Guglhupfgeschwader» mit

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Der deutsche Comedian Oliver Pocher (47) steht nach einer fragwürdigen Bemerkung am Deutschen Filmball in der Kritik. Während eines Gesprächs mit RTL äussert er gegenüber Schauspielerin Leily Hosseini (42): «Ich kann dich auch ganz erfolgreich reinbumsen, wenn du möchtest.» Der Hintergrund: Die beiden sind sich per Zufall auf dem roten Teppich begegnet, Hosseini erklärte Pocher, dass sie Schauspielerin – der Comedian aber natürlich schon länger in der Branche sei.

Leily Hosseini, die unter anderem 2022 im Film «Guglhupfgeschwader» mitspielte, ist ob Pochers Ausfall sichtlich irritiert. Auf die Bemerkung bringt sie nur ein verwirrtes «Oh» hervor, bevor der Comedian ihr einen (ungefragten) Kuss auf die Wange gibt. «Da reden wir gleich drüber – schön, dass du da bist», fügt er hinzu.

«Wenn Niveaulosigkeit einen Namen hat: Pocher»

Die Szene, die im Rahmen eines Clips aus dem «Pocher Club» auf Tiktok geteilt wurde, verbreitete sich schnell im Netz. Besonders die provokante Bildunterschrift «Olli hatte sie alle» heizt die Diskussionen weiter an. Während einige Nutzer Pochers Worte als «ekelhaft» bezeichneten und ihm eine klare Grenzüberschreitung vorwarfen, verteidigten andere seinen derben Humor. «Einfach typisch Pocher, wem es nicht passt, der soll weiterscrollen», schrieb ein Kommentator. Und ein weiterer User: «Wenn Niveaulosigkeit einen Namen hat: Pocher».

Ob Pochers Bemerkung Konsequenzen hat, ist unklar. Weder der Comedian noch Schauspielerin Hosseini haben sich bisher dazu geäussert.