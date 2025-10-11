Nach Oliver Pocher hat auch Florian Silbereisen auf den Tod von Wanda Perdelwitz reagiert. Sie standen zusammen für «Das Traumschiff» vor der Kamera.

1/5 Oliver Pocher (r.), Wanda Perdelwitz und Florian Silbereisen 2024 im «Traumschiff». Foto: ZDF/Dirk Bartling

Darum gehts Florian Silbereisen trauert um Wanda Perdelwitz

Oliver Pocher erinnert sich an kurze Begegnung mit Perdelwitz auf Bali

Perdelwitz, 41, war von 2012 bis 2022 im Grossstadtrevier zu sehen

Der Tod von Schauspielerin Wanda Perdelwitz (1984-2025) macht auch Florian Silbereisen (44) «völlig fassungslos». Er stand mit seiner Kollegin für «Das Traumschiff» vor der Kamera. Der «Bild»-Zeitung sagte Silbereisen: «Wanda und ich haben uns erst beim Dreh zur 100. ‹Traumschiff›-Folge im vergangenen Jahr kennengelernt.»

Er sei «völlig fassungslos» gewesen, so Silbereisen weiter, «als ich gehört habe, was passiert ist. Und ich will es immer noch nicht glauben, dass eine junge Mutter von einem Tag auf den anderen so plötzlich aus dem Leben gerissen wird. In Gedanken bin ich bei ihrer Familie und vor allem bei ihrem Sohn.»

Wanda Perdelwitz, die durch die Serie «Grossstadtrevier» bekannt wurde, ist im Alter von 41 Jahren an Verletzungen verstorben, die die Schauspielerin sich bei einem Fahrradunfall zugezogen hatte. Dieser ereignete sich bereits am 28. September. Damals war die Schauspieler mit dem Velo unterwegs, als sie mit der sich öffnenden Tür eines Ford Transits kollidierte. Sie trug keinen Helm, erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen.

Auch Oliver Pocher trauert um seinen Co-Star

Im «Traumschiff» war sie 2024 nicht nur neben Florian Silbereisen alias Kapitän Max Parger zu sehen, sondern auch an der Seite von Oliver Pocher (47). Er war mit ihr als Gaststar an Bord. Er hat ebenfalls auf den Tod seines Co-Stars reagiert. «Du warst eine tolle Kollegin, auch wenn es nur eine kurze Begegnung auf Bali war», schrieb er in einer Instagram-Story. Perdelwitz' Tod zeige ihm, «wie schnell das Leben vorbei sein kann», so der Comedian. Ihrer Familie, ihren Freunden, ihren Angehörigen und vor allem ihrem jungen Sohn wünsche er «viel Kraft und Stärke in dieser schweren Zeit».

Wanda Perdelwitz wurde 1984 als Tochter des Schauspielerpaars Heidrun Perdelwitz (1956-2020) und Reinhard Hellmann (80) in Ost-Berlin geboren. Einem breiten Publikum war sie vor allem durch ihre Rolle als Polizistin Nina Sieveking in der ARD-Kultserie «Grossstadtrevier» bekannt, in der sie von 2012 bis 2022 zum festen Ensemble gehörte. Auch in anderen Fernsehproduktionen, etwa «SOKO Köln», war Perdelwitz zu sehen.