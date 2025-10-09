Trauer in der deutschen TV-Gemeinde: Wie lokale Medien berichten, ist Wanda Perdelwitz gestorben – bei einem Velounfall.

1/5 Wanda Perdelwitz ist tot. Foto: IMAGO/APress

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die deutsche Filmschauspielerin Schauspielerin Wanda Perdelwitz im Alter von 41 Jahren gestorben. Wie die deutsche Zeitung «Bild» schreibt, erlag die Darstellerin aus der bekannten Serie «Grossstadtrevier» den Folgen eines schweren Velounfalls in Hamburg.

Der Unfall ereignete sich bereits am 28. September im Hamburger Stadtteil Rotherbaum. Perdelwitz sei mit ihrem Velo mit der sich öffnenden Tür eines Ford Transit kollidiert, als ein Beifahrer aussteigen wollte. Sie stürzte und zog sich dabei lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Trotz sofortiger Einlieferung in ein Spital konnte ihr Leben nicht gerettet werden.

Perdelwitz stammte aus einer Künstlerfamilie und begann ihre Karriere bereits im Alter von 16 Jahren. Nach einem Schauspielstudium in Rostock war sie an renommierten Theatern wie dem Maxim Gorki Theater in Berlin und dem Schauspielhaus Essen tätig. Ihren Durchbruch feierte sie in der ARD-Serie «Grossstadtrevier», in der sie neun Jahre lang die Polizistin Nina Sieveking verkörperte. Nach ihrem Ausstieg aus der Serie im Jahr 2022 blieb Perdelwitz Hamburg treu und war zuletzt in verschiedenen Produktionen zu sehen, darunter das ZDF-«Traumschiff».

Sie hinterlässt einen sechsjährigen Sohn

Die Schauspielerin engagierte sich auch für Umweltthemen und setzte sich für den Hamburger Zukunftsentscheid ein. Ihr letzter öffentlicher Auftritt fand Ende September beim Hamburger Filmfest statt, nur wenige Tage vor dem verhängnisvollen Unfall. Kollegen erinnern sich an Perdelwitz als aussergewöhnlich freundliche und fröhliche Person. So äusserte sich Schauspieler Marek Erhardt gegenüber der «Bild»: «Ich bin fassungslos, ich habe selten eine so freundliche und fröhliche Kollegin kennengelernt.» Perdelwitz hinterlässt einen sechsjährigen Sohn.