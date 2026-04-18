Eklat auf der Fibo in Köln: Oliver Pocher parodiert Fitness-Millionär Christian Wolf und wird von dessen Security aus der Halle geworfen. Der Streit zwischen den beiden geht damit in die nächste Runde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Oliver Pocher wird an der Fibo in Köln aus Halle geworfen

Christian Wolf verwehrt Pocher wegen persönlicher Differenzen den Zugang zur More-Halle

Wolf mietete ganze Halle, Pocher erhielt Hausverbot durch Sicherheitsdienst War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Komiker Oliver Pocher (48) und Fitness-Unternehmer Christian Wolf (30) sind zwei deutsche Männer, die polarisieren – und sich nicht riechen können. Das zeigte sich auch am gestrigen Freitag an der Fibo, einer Messe für Fitness, Gesundheit und Wellness in Köln.

Multimillionär Christian Wolf hat dort mit dem von ihm gegründeten Unternehmen More Nutrition, dem Schwesterkonzern ESN und dem Sportwear-Hersteller Oace seines Freundes Jan Kraume (29) gleich eine ganze Halle gemietet. Der hat auch Oliver Pocher einen Besuch abgestattet und sich dafür in sein Christian-Wolf-Kostüm geschmissen. Konkret bedeutet das ein offenes Hawaii-Hemd über einem falschen, muskulösen und schlecht tätowierten Oberkörper und einem verkehrt herumgesetzten Käppi auf dem Kopf.

In dieser Aufmachung wollte er sich am More-Stand mit Wolf treffen, wie auf einem von Pocher geposteten Video zu sehen ist. Zu einer Begegnung sollte es kommen, allerdings nicht zwischen Pocher und Wolf, sondern zwischen Pocher und Wolfs Security. «Du verlässt jetzt sofort die Halle», sagt Security Matze zu Pocher und packt ihn sogleich unsanft am Arm und verweist ihm nicht nur der Halle, sondern gibt ihm auch gleich noch ein Hausverbot mit. Ob sich dieses auf die gesamte Messe bezieht, oder nur die More-Halle, ist nicht bekannt.

«Du stehst deinen Mann nicht»

Das von Pocher gepostete Video ist nur ein kleiner Ausschnitt des Vorfalls, mehr dazu sollen seine Fans am Montag in seinem sogenannten «Pocher Club» zu sehen bekommen.

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Wie für Wolf üblich, äussert auch er sich zu dem Rausschmiss in den sozialen Medien. «Oliver Pocher wurde vorher aus unserer Halle befördert und hat nach einer Begründung gefragt, deshalb gebe ich ihm die ganz kurz», so Wolf auf Instagram. «Die Fibo ist ein Event für unsere Community [...]. Deswegen hab ich relativ einfach entschieden, als ich gehört habe, dass du in der Halle bist, dass du einfach rausbefördert wirst, weil das ist unsere Halle und die ist für unsere Community und nicht für dich.»

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Auch hätte Pocher seit Monaten die Möglichkeit, in einem gemeinsamen Podcast mit Wolf zu diskutieren, doch das traue er sich ja nicht. «Du stehst deinen Mann nicht und klammerst an jeder Chance Relevanz durch uns zu kriegen», so Wolf.

Bewusste Produktplatzierung im Krankenhaus?

Seit Monaten stänkert Pocher immer wieder in Richtung Christian Wolf und seine «Proteinplörre». Der Ursprung des Streits geht auf den vergangenen Mai zurück, als Wolfs Verlobte, die einstige «GNTM»-Kandidatin Romina Palm, ihr gemeinsames Töchterchen Hazel zur Welt brachte. In den im Krankenhaus aufgenommenen Bildern war nicht nur die frischgebackene Mutter zu sehen, sondern auch noch das prominent platzierte Proteinpulver von Christian Wolf.

Daraufhin erfolgte online ein verbaler Schlagabtausch zwischen Wolf und Pocher, der sich bis heute nicht komplett gelegt hat. Ende letzten Jahres gipfelte es gar darin, dass Pocher die Kunstfigur «Christian Moar» erstellte, die klar an Wolf angelehnt ist.