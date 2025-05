1/7 Romina Palm und Christian Wolf haben anlässlich der Geburt des gemeinsamen Kindes eine Bildergalerie auf Instagram geteilt und dafür vereinzelt Kritik erhalten. Foto: Instagram / Christian Wolf

Darum gehts Ex-GNTM-Teilnehmerin Romina Palm wurde Mutter

Auf den Bildern aus dem Spital fallen mehrere Produktplatzierungen auf

Saskia Schär Redaktorin People

Am Wochenende wurde Ex-«GNTM»-Teilnehmerin Romina Palm (25) zum ersten Mal Mama. Voller Stolz postete Papa Christian Wolf (29) Bilder aus dem Krankenhaus von seiner Liebsten und dem frischgeborenen Töchterchen. Während das abgebildete Mama-Tochter-Duo die Follower entzückten, gab es auch ein Detail, das bei einigen einen faden Beigeschmack hinterlässt: die offensichtliche Platzierung von More-Nutrition-Produkten – einer Marke, die Wolf selbst gründete.

So ist Palm nach der Geburt im Krankenhausbett zu sehen, vor ihr ein Teller mit Himbeeren, zwei mit Käse und Ei belegte Scheiben Brot und eine grosse Dose voll Protein Iced Coffee von More Nutrition. Daneben steht noch ein sogenannter «Zerup» derselben Marke. Gar ein Foto einer mit More Nutrition gefüllten Tasche und zuckerfreien Mandeldrinks, schafft es in die Geburtsgalerie.

Unter den hauptsächlich beglückwünschenden Kommentaren lassen sich vereinzelt solche finden, die diese Produktplatzierung kritisieren. «Die Geburt eures Kindes ist etwas so Persönliches und Besonderes – schade, dass selbst dieser Moment zur Werbefläche wird», «Herzlichen Glückwunsch! (Ohne Werbung im Bild wäre es noch viel schöner» oder auch «Warum baut man zur Geburt Werbung mit ein?» sind beispielsweise zu lesen.

Einer, der dieser Werbeaktion so gar nichts abgewinnen kann, ist Oliver Pocher (47). «Die Charakterlosigkeit in 2 Fotos ... Wenn Du 10 Minuten nach der Entbindung nur an die Vermarktung deiner Protein-Plörre denkst», kommentiert er das besagte Bild von Palm in seiner Instagram-Story. In einer weiteren schiebt er nach: «PS: Eigener Instagram Account vom Kind ist noch nicht online ... Ich hoffe, das kommt noch zügig. Sonst wirst du ja in der Influencer-Krabbelgruppe ausgelacht!»

«Ich mache das hier, was ich mache, weil ich es will»

Die Kommentare und auch Pochers Bemerkungen sind Wolf und seinen Unterstützern, die ihn in den Kommentaren fleissig verteidigen, nicht entgangen. Wolf bezieht in seiner Instagram-Story Stellung und erklärt, er habe das Eiskaffeepulver nur geholt, weil seine Verlobte ihn darum gebeten habe und nicht aus Werbegründen, denn das hätten sie gar nicht nötig. «Für uns ist Social-Media-Einkommen völlig egal. Wir könnten, ohne einen Tag zu arbeiten, nur chillen. Ich mache das hier, was ich mache, weil ich es will. Und wenn Romina einen Protein-Eiskaffe zum Frühstück will, dann kriegt sie einen. Und wer damit ein Problem hat, weiss nur noch nicht, wie geil der schmeckt.» Seine Botschaft endet er nicht nur mit weiterer Werbung, sondern auch mit einem Appell: «Und die Person bitte ich dann auch, nie bei More zu bestellen. Denn More ist nur für Leute, die Charakter haben».

More Nutrition wurde 2021 von Christian Wolf gegründet. Verkauft werden beispielsweise Nahrungsergänzungsmittel, Proteinpulver und Zuckerersatzprodukte. Die Marke geriet 2023 in die Schlagzeilen, unter anderem wegen irreführender Werbeaussagen. Im Zuge der Kontroverse verkaufte Wolf die Mehrheit seiner Anteile, zog sich geschäftlich sowie von Social Media zurück, nur um später wieder zu seinem «Baby» und seiner Onlinepräsenz zurückzukehren.