Romina Palm und Christian Wolf haben sich verlobt

Ex-«GNTM»-Kandidatin Romina Palm und Fitness-Influencer Christian Wolf haben sich verlobt. Der Überraschungsantrag fand in einem Wiener Weinkeller statt, umgeben von 40 Freunden und Familienmitgliedern. Das Paar erwartet in Kürze ihr erstes gemeinsames Kind.

«Ja!», sagte die hochschwangere Romina Palm zu ihrem Partner Christian Wolf.

Darum gehts Romina Palm und Christian Wolf haben ihre Verlobung bekannt gegeben

Wolf mietete für den Antrag einen Weinkeller in Wien

Das Paar erwartet in etwa vier Wochen ihr erstes gemeinsames Kind

Kurz vor der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes haben sich die ehemalige «Germany's Next Topmodel»-Teilnehmerin Romina Palm (25) und ihr Partner, Fitness-Influencer Christian Wolf (29), verlobt. Das Paar teilte am Samstag ein Video vom Überraschungsantrag auf Instagram.

Überraschungsantrag in Wien

«All unsere Freunde und Familie sind nach Wien gekommen. Für einen Überraschungsabend», heisst es in einem weiteren Beitrag, der eine Reihe von Fotos vom besonderen Moment zeigt. Auf einem Bild sind die Hände des Paares zu sehen, mit einem Diamantring an Palms Finger. Weitere Schnappschüsse zeigen den Moment des Antrags und Eindrücke der Party.

Christian Wolf mietete für den Antrag einen Weinkeller in Wien. Unter einem Vorwand führte er seine Partnerin dorthin, wo bereits rund 40 enge Freunde und Familienmitglieder auf das Paar warteten – Romina Palm wirkt im ersten Moment total geschockt, schnell breitet sich aber ein strahlendes Lachen auf dem Gesicht vom Model aus, als ihr Liebster vor ihr auf die Knie geht. Ohne Zögern sagt sie «Ja!».

Erstes Kind kommt in wenigen Wochen

Romina Palm und Christian Wolf erwarten in Kürze ihr erstes gemeinsames Kind, eine Tochter. Laut der «Bild»-Zeitung soll das Kind in etwa vier Wochen in einem Spital in Bayern zur Welt kommen, in dem Wolfs Schwester als Ärztin tätig ist. Bereits im November 2024 gaben Palm und Wolf bekannt, dass sie Eltern werden.

Die Nachricht kam überraschend, da Christian Wolf zuvor als unfruchtbar galt. Mit seiner Ex-Verlobten, der Influencerin Antonia Elena (32), hatte er eine Kinderwunschklinik besucht. Ihr gemeinsamer Sohn Noah wurde im März 2024 geboren, jedoch trennte sich das Paar noch während der Schwangerschaft.

Für Romina Palm ist es das erste Kind. Zuvor war sie einige Jahre mit Stefano Zarella (34), dem Bruder von Giovanni Zarrella (47), zusammen. Im Sommer 2021 gaben sie ihre Verlobung bekannt, trennten sich jedoch im März 2023. Etwa fünf Monate später begann ihre Beziehung mit Christian Wolf.