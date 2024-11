1/6 Die ehemalige «Germany's Next Topmodel»-Teilnehmerin Romina Palm ist schwanger. Foto: Instagram/@rominapalm

Auf einen Blick Romina Palm erwartet ihr erstes Baby mit Christian Wolf

Wolf galt als unfruchtbar, Schwangerschaft ohne künstliche Befruchtung

Nach der geplatzten Verlobung mit Foodblogger Stefano Zarrella (34), dem Bruder von Giovanni Zarrella (46), im Frühjahr 2023 ist Model Romina Palm (25) wieder glücklich. Mit ihrem neuen Partner Christian Wolf (29) erwartet sie nun sogar ihr erstes Baby. Dabei galt der Fitness-Unternehmer als unfruchtbar.

Auf ihren Instagram-Accounts verkündeten die beiden am 10. November die Schwangerschaft. Zu einigen Bildern, die das Paar unter anderem verliebt am Strand zeigen und auf denen bereits ein kleines Bäuchlein bei Palm zu erkennen ist, teilten sie ihren Followern mit, dass ein «Küken» unterwegs sei. Zuvor hatten aufmerksame Fans bereits über eine Schwangerschaft spekuliert.

Der Storch kam schneller als erwartet

«Ihr habt sicher viele Fragen. Genau wie wir», teilten Palm und Wolf in einem schriftlichen Statement auf ihren Instagramseiten mit. «Denn als wir vor ein paar Wochen erfahren haben, dass Romina ohne künstliche Befruchtung schwanger geworden ist, waren wir erst überwältigt. Und vor allem sind wir seitdem: voller Freude über dieses kleine Wunder. Denn egal was der Grund ist, dass es funktioniert hat – jetzt ist unser Küken auf dem Weg und wir freuen uns unglaublich auf dich.»

Wie das Paar zudem in einem Interview mit «Gala» verriet, ist die Viertplatzierte der «GNTM»-Staffel im Jahr 2021 aktuell in der zwölften Woche. «Für mich war es tatsächlich ab der ersten Sekunde so, dass ich gespürt habe, dass etwas anders gewesen ist. Noch bevor meine Periode ausgeblieben ist. Verrückt eigentlich, oder?», so die werdende Mutter. «Für uns kam die Nachricht extrem überraschend. Natürlich sind wir erst einmal davon ausgegangen, dass es ohne künstliche Befruchtung nicht möglich sein wird. Da hat der Storch uns schneller besucht als erwartet!»

«More Nutrition»-Gründer Christian Wolf galt eigentlich als unfruchtbar. Mit seiner Ex-Freundin, Influencerin Antonia Elena (31), hatte er deshalb eine Kinderwunschklinik aufgesucht – mit Erfolg. Der gemeinsame Sohn Noah kam im März 2024 zur Welt. Die beiden hatten sich jedoch schon während der Schwangerschaft getrennt.

Für Romina Palm ist es hingegen das erste Kind. Sie war vorher einige Jahre mit Stefano Zarella. Im Sommer 2021 hatten sie ihre Verlobung bekannt gegeben. Statt einer Hochzeit gab es jedoch die Trennung, die sie im März 2023 bekannt gaben. Rund fünf Monate später soll dann die Liaison mit Christian Wolf begonnen haben.