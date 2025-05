Romina Palm meldet sich nach Pocher-Angriff zu Wort

1/6 Die frischgebackenen Eltern Christian Wolf und Romina Palm Foto: Instagram / @rominapalm

Darum gehts Romina Palm ist Mutter geworden und reagiert auf Kritik

Geburtspost mit Produktplatzierung sorgte für Empörung bei Oliver Pocher

Palm und Wolf gaben im November 2024 die Schwangerschaft bekannt

Saskia Schär Redaktorin People

Am Wochenende wurde Romina Palm (24) erstmals Mutter. Der Geburtspost ihres Verlobten Christian Wolf (29) auf Instagram zeigte nicht nur die frischgebackene Mama mit ihrem Töchterchen, sondern auch zahlreiche Produkte der von ihm gegründeten Marke More Nutrition. Darüber empörte sich nicht nur Oliver Pocher – «Die Charakterlosigkeit in 2 Fotos» – sondern auch gewisse User.

Einige Tage später ist die ehemalige «GNTM»-Teilnehmerin wieder zu Hause und meldet sich erstmals in ihrer Instagram-Story zu den vergangenen Tagen. Zu einem Foto von ihr und ihrem Töchterchen schreibt sie, dass sie ihre Community vermisse und ihr unbedingt jemanden vorstellen müsse, sie aber noch etwas Zeit brauche, um zurückzukommen, da sie es momentan «emotional nicht schaffe».

«Ich sollte dem nicht mal die kleinste Aufmerksamkeit widmen», so die 24-Jährige in Anspielung auf die teils heftigen Reaktionen auf den vermeintlichen Werbepost aus dem Spitalbett. «Ich lasse schnell vieles an mich nah ran. Erst recht jetzt, in einer superwichtigen und besonderen Zeit, in der meine Emotionen noch 100% verstärkt sind, trifft es mich doppelt so stark. Diese ganze Presse, negative Meinungen, Gossipgruppen, alte ‹Komiker›, die zu traurigen Menschen wurden und mit ihrem Handeln andere Menschen traurig machen.» Daher halte sie derzeit noch etwas Abstand, der tue ihr aktuell nämlich gut.

Der «alte ‹Komiker›», wie Palm Pocher nennt, macht derweil auf Instagram weitere Storys zu dem Paar, kommentiert ein Bild von Wolf und dem Baby, auf dem er es versäumt, den Kopf des Kindes zu halten. «Kleiner Tipp von Vater zu Vater ... Weniger Storys machen, mehr Kopf des neugeborenen Kindes halten ... Egal wieviel Geld man verdient hat!», schreibt Pocher zu dem Foto.

Das Model und der Fitness-Influencer

Romina Palm gab im März 2023 die Trennung von ihrem verlobten Stefano Zarella bekannt. Wolf seinerseits verliess seine damalige Freundin Antonia Elena im August desselben Jahres, sie war damals noch schwanger mit dem gemeinsamen Kind. Wenige Monate nach dem Liebesaus mit ihren Ex-Partnern fanden Wolf und Palm zusammen, gaben im November 2024 die Schwangerschaft bekannt. Dies war eine kleine Sensation, da Wolf eigentlich als unfruchtbar galt. Für sein erstes Kind musste auf künstliche Befruchtung zurückgegriffen werden.