Moderatorin Amira Aly erwartet ihr drittes Kind und teilt aus Österreich Baby-Updates. Während sie sich mit Partner Christian Düren entspannt, sorgt Ex-Mann Oliver Pocher für Wirbel mit bissigen Kommentaren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Amira Aly (32) erwartet mit Christian Düren (35) ihr drittes Kind

Urlaub im «Das Edelweiss» Resort: Entspannung und Babybauchfotos in Österreich

Ex-Mann Oliver Pocher sorgt für Unruhe

Saskia Schär Redaktorin People

Drei Wochen ist es her, seit Moderatorin Amira Aly (33) ihre dritte Schwangerschaft verkündet hat. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten, «taff»-Moderator Christian Düren (35), erwartet sie ein Kind. Seither versorgt sie ihre Fans immer wieder mit Baby-Updates und neuen Babybauchfotos.

Die neusten davon entstanden während ihrer Ferien in ihrer alten Heimat Österreich, wo sie sich mit Düren und ihren gemeinsamen Jungs (5 und 6) aus der Beziehung mit Oliver Pocher (48), eine schöne Zeit machte. Nebst Velofahren, Schlangenbrotessen und landestypischen Köstlichkeiten wie Sachertorte oder Wienerschnitzel schlemmen stand auch ganz viel Entspannung auf dem Programm.

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So geniesst Aly das schöne Wetter im Aussenpool, gönnt sich etwas Ruhe und ein Mineralwasser auf der Sonnenliege und begeistert ihre Fans mit einem sexy Selfie aus dem Ruheraum. In welcher Schwangerschaftswoche sie sich befindet, ist nicht bekannt. Klar hingegen ist, dass sie auch weiterhin auf ihre Sportroutine setzt, wie ein Foto aus dem Gym beweist. Dank des Schnappschusses erfahren die Fans auch, in welchem Hotel das Moderationsduo die Auszeit genossen hat: im «Edelweiss», einem Fünf-Sterne-Mountain-Resort im Salzburger Land.

«Er bleibt ja ein Vollidiot»

Aly zeigt sich entspannt und glücklich, was auch ihren Followern nicht entgeht und entsprechend kommentiert wird. Ihre Gelöstheit ist nicht selbstverständlich, können doch nicht alle Frauen wegen heftiger Übelkeit oder anderer Begleiterscheinungen ihre Schwangerschaft derart geniessen. Bei Aly so scheint es, ist es allerdings nicht ihre Schwangerschaft, die für einen unruhigen Magen sorgt, sondern ihr Ex-Mann Oliver Pocher.

Der kann den Babynews nämlich nicht wirklich etwas Positives abgewinnen. Zum einen stört er sich dran, dass er nicht persönlich über den Nachwuchs informiert wurde, sondern es aus der «Bild»-Zeitung erfahren musste und zum anderen kann er mit Christian Düren weiterhin nichts anfangen. «Er bleibt ja ein Vollidiot, das ist so. Ich muss auch niemandem gratulieren, dem ich es nicht gönne!», meinte er dazu in seinem Podcast «Patchwork Boys».