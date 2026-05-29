Oliver Pochers Ärger reisst nicht ab: Weil seine Ex-Frau Amira Aly (33) ihm ihre Schwangerschaft nicht persönlich mitgeteilt habe, sei sie in seiner Welt noch nicht schwanger. Es ist ein weiteres Kapitel im Zoff um die Baby-News.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Oliver Pocher kritisiert Ex-Frau Amira Aly wegen fehlender Kommunikation zur Schwangerschaft

Trotz Wut betont Pocher, das ungeborene Kind später unterstützen zu wollen

Aly und Düren seit Dezember 2023 ein Paar, erstes Auftreten Juli 2024

Die Schwangerschaft seiner Ex-Ehefrau Amira Aly (33) beschäftigt Oliver Pocher (48). Eine Woche nach seiner ersten öffentlichen Reaktion hat sich der Comedian in der aktuellen Folge des Podcasts «Patchwork Boys» erneut verärgert gezeigt. Zwar habe er Aly inzwischen wiedergesehen, ein persönliches Gespräch über ihre Schwangerschaft habe es dabei jedoch nicht gegeben. «Bis jetzt ist in meiner Welt Amira immer noch nicht schwanger. Sie hat es mir immer noch nicht gesagt», so Pocher zu Podcast-Partner Pietro Lombardi (33). «Rein faktisch weiss ich es nicht.»

Lombardis Nachfrage, ob die beiden miteinander gesprochen hätten, verneint der Komiker. Nach der vorangegangenen Woche hätte man «durchaus mal das Gespräch suchen können. Wurde nicht gemacht, keinerlei Kontakt.» Er selbst hätte «was sagen können», räumt der Pocher ein. Die gemeinsamen Kinder seien jedoch in der Nähe im Pool gewesen, weshalb es keinen passenden Moment gegeben habe.

«Den ersten Stein hat ja Amira geworfen»

«Natürlich ist das emotional» und «berührt einen ja irgendwie», begründet Pocher seine Wut. Die Schuld sieht er aber weiterhin bei seiner Ex-Frau: «Den ersten Stein hat ja Amira geworfen. Wenn Amira über die Öffentlichkeit geht, dann ist ja mein Forum, das hier zu besprechen, um da eine Antwort drauf zu geben.»

Trotz der weiterhin fehlenden Kommunikation gehen Pocher und Lombardi davon aus, dass das ungeborene Kind von Aly und ihrem neuen Partner Christian Düren (35) später nichts von den Spannungen mitbekommen werde. «Selbstverständlich» werde er das Kind später auch gemeinsam mit den beiden Söhnen (5 und 6) zur Schule bringen, betont Pocher. Auch wenn Aly das für seine Tochter aus erster Ehe mit Sandy Meyer-Wölden (43) nicht tue. Es gehe dabei «nur ums Prinzip».

«Ich werde ihr gratulieren»

Auf eine vorgelesene Hörerfrage, ob er zur Geburt gratulieren werde, antwortet Pocher: «Ja, ihr schon, warum nicht.» Das Kind treffe keine Schuld: «Da kann das Kind ja nichts dafür.»

Aly hat sich bisher noch nicht konkret zum Streit geäussert. Statt sich jedoch von Pochers Wutreden aus der Fassung bringen zu lassen, teilt sie fröhlich neue Details zu ihrem Babyglück und ihrer Beziehung mit Christian Düren.

Aly und Düren sind seit Dezember 2023 ein Paar und traten im Juli 2024 erstmals gemeinsam öffentlich auf. Mit Pocher war Aly von 2019 bis 2024 verheiratet. Aus der Ehe stammen zwei gemeinsame Söhne.