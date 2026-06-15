Amira Aly fällt bei Hausbau auf Betrüger rein

Ein Hausbau geht selten ohne Überraschungen über die Bühne. Diese Erfahrung musste auch Moderatorin Amira Aly machen. Sie erhielt im Zusammenhang mit ihrer Baustelle gar einen Anruf von der Kriminalpolizei. Nicht das erste Mal, dass sie auf einen Betrüger hereinfällt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Amira Aly (33) berichtet über Probleme mit dubiosen Handwerkern und Betrügern

Ein Handwerker führte einen riesigen Aushub allein mit einem Bagger durch

2024 zahlte sie 3600 Euro an drei Betrüger für Vorplatz-Reinigung

Saskia Schär Redaktorin People

Bei Amira Aly (33) werken derzeit die Gartenbauer, die ihr Grün für den Sommer in Schuss bringen sollen. Ursprünglich war eine andere Firma vorgesehen, doch weil «der Preis ein paar Tage vor Start einfach um ein paar Tausend Euro» gestiegen war, entschied sie sich kurzerhand um und habe mit dem neuen Anbieter «sogar ordentlich was gespart», wie sie auf Instagram erklärt. Für Aly, deren Öko-Traumhaus im vergangenen Jahr fertiggestellt wurde, waren das nicht die ersten Probleme mit Handwerkern, ganz im Gegenteil.

So erinnert sie sich an den Baubeginn zurück, als es um den Aushub ging. «Dann gab es bei einer anderen Firma einen Mitarbeiter, der sich diesen Auftrag geschnappt hat, der hat einfach gesagt: ‹Hey, ich mach dir das. Super Preis, gar kein Problem.›». Sie habe ihm zugesagt, «und dann kam er einmal, danach habe ich ihn nie wieder gesehen.» Stattdessen sei sein Vater aufgetaucht, der den gigantischen Aushub ganz allein mit einem einzelnen Bagger bewältigt habe. «Der Arme» habe wochenlang gebraucht und sei immer wieder ausgerastet, wie sein Sohn dieses Projekt für diesen Preis überhaupt habe annehmen können. Gemäss ihm hätte es das Dreifache kosten müssen.

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Aus lauter Mitleid habe Aly «immer was nachgeschossen» und mit ihm auch ein neues Angebot ausgehandelt. Doch ganz besänftigen habe er sich auch dadurch nicht lassen und ihr gar einmal angerufen und gesagt: «Wenn ich nicht so und so viel Geld bekomme, komme ich morgen nicht mehr!». Darauf habe sie sich allerdings nicht eingelassen, «das alles war natürlich sehr unseriös».

Anruf von der Kriminalpolizei

Aller Widrigkeiten zum Trotz war der Aushub rechtzeitig für die Kellerbauer fertig. Abgeschlossen war die Geschichte mit besagtem Handwerker für Aly damit jedoch noch nicht. Einige Monate später habe sie plötzlich einen Anruf erhalten – von der Kripo! Die Frau in der Leitung habe ihr erklärt, dass es sich bei einer Firma, die sie im vergangenen Jahr engagiert habe, um Betrüger handle. Ohne zu wissen, von welcher der zahlreichen Firmen die Frau sprach, war für Aly sofort klar, wen sie meinte.

Der besagte Unternehmer, der gemäss Aly jede Woche eine neue Handynummer hatte, habe offenbar laufend Aufträge aufgenommen, diese jedoch nie ausgeführt. Für sie selbst sei es zwar ein «wirklicher Kampf» gewesen, da am Ende aber alles umgesetzt wurde und sie «noch mal Glück gehabt» habe, wollte sie mit dem Fall nichts zu tun haben.

Fällt immer wieder drauf rein

Aly hat ihre Erfahrungen mit Betrügern und ist nicht zum ersten Mal hereingefallen. Bereits im April 2024 erzählte sie in ihrem Podcast «Liebes Leben», dass sie drei Abzockern 3600 Euro für die Reinigung ihres Vorplatzes gezahlt habe. Zuletzt ist sie diesen Mai Phising-SMS auf den Leim gegangen.