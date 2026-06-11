Geiss-Töchter feiern ihr Laufstegdebüt in Unterwäsche

Lascana präsentiert ihre neue Kollektion und setzt dabei auf Prominenz – auf und neben dem Laufsteg. Zwei wichtige Personen fehlen aber.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Shania (20) und Davina Geiss (21) debütieren am Mittwoch für Lascana.

Die Schwestern modellierten in Unterwäsche und trugen meist mehr Stoff.

Mutter Carmen Geiss verpasst Show, lobt Töchter aber auf Instagram.

Saskia Schär Redaktorin People

Shania (20) und Davina Geiss (21) erobern den Laufsteg. Am Mittwochabend debütierten sie auf dem Catwalk – und das in Unterwäsche. Für die Marke Lascana präsentierten sie gemeinsam mit anderen Models und bekannten Gesichtern wie «GNTM»-Gewinnerin Simone Kowalski (28) die neuen Slips, BHs, Bikinis und Dessous. Im Vergleich zu den anderen Models trugen Shania und Davina Geiss meist etwas mehr Stoff am Körper.

Mit ihren neuen Brüsten fühlen sich die Geiss-Töchter «definitiv selbstbewusster», so die beiden vor der Show zu «Bild». «Wir fühlen uns wohl mit unserer Oberweite». Das war vorher nicht der Fall. «Für uns war es halt ein Riesendefekt in unserem Leben, was wir ändern wollten, und deswegen haben wir uns entschlossen, unsere Brüste zu machen.»

«Was für ein besonderer Moment für mich als Mama!»

Von ihrem Debüt waren Promis wie «Bachelor» Paul Janke (44), Drag-Queen Olivia Jones (56), Content Creator Twenty4Tim (25), Influencerin Dagi Bee (31), Reality-TV-Star Claudia Obert (64), Schauspielerin Jenny Elvers (54) und auch Amira Aly (33) zeuge. Letztere ist Markengesicht des Unterwäschelabels. Ob sie ihrer Schwangerschaft wegen nicht selbst über den Catwalk schwebte, ist nicht bekannt. Sie liess es sich jedoch zu Ende der Show nicht nehmen den beiden Debütantinnen je einen Blumenstrauss zu überreichen. Ihren Babybauch versteckte sie dabei gekonnt unter einem Seidenrock und einer geknoteten Bluse.

Wer Shania und Davinas Modeleinsatz jedoch verpasste, waren – man mag es kaum glauben – Mutter Carmen (61) und Vater Robert Geiss (62). «Was für ein besonderer Moment für mich als Mama!», schreibt Carmen Geiss nach der Show auf Instagram zu einem Videoausschnitt, in dem ihre Töchter über den Laufsteg wandeln. Sie sei unglaublich stolz auf ihre Töchter – «einfach wow!».

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Selbst sei sie leider verhindert gewesen, hätte aber «am liebsten jede Sekunde miterlebt». Dafür, dass es ihr erster Laufsteg gewesen sei, sei es einfach beeindruckend gewesen. «Mit so viel Ausstrahlung, Selbstbewusstsein und Eleganz haben sie die Bühne erobert. Als Mutter erfüllt mich das mit unendlich viel Stolz.» Doch beim Anblick ihrer erwachsenen Töchter überkommt Carmen Geiss auch etwas Wehmut. «Manchmal frage ich mich, wo die Zeit geblieben ist. Gestern noch kleine Mädchen – und heute stehen sie auf einem Laufsteg und leben ihre Träume. »

Auch Papa Robert äusserte sich zu der Modeschau, hielt sich dabei jedoch deutlich kürzer als seine Gattin: «Super Lauf auf dem Catwalk. Ich bin super stolz auf euch zwei! Das habt ihr mega gemacht. Tolle Veranstaltung!», so der Unternehmer auf Instagram.