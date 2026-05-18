Romantisieren die Geiss-Töchter Alkoholkonsum?

Die Geiss-Töchter Davina und Shania sorgen bei einer Weinverkostung für Empörung. Statt den edlen Tropfen zu geniessen, kippen die Schwestern «auf ex» ein Glas nach dem anderen. Im Netz sammeln sich kritische Kommentare.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Robert Geiss und Töchter eskalieren bei Weintasting in neuer Folge

Fans kritisieren Alkoholverherrlichung und sorgen sich um Trinkverhalten

Sendung am 18. Mai um 20.15 Uhr auf RTLzwei und RTL+

Fynn Müller People-Redaktor

Das hat sich Robert Geiss (62) anders vorgestellt. Gemeinsam mit seinen Töchtern Davina (22) und Shania (21) besucht der TV-Millionär ein Weintasting. Die Szenen werden in der neuen Folge von «Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie» zu sehen sein.

Auf Instagram gibt es bereits einen Ausschnitt der Weinprobe zu sehen. Und der sorgt für Wirbel. Der Grund: Statt die teuren Weine zu degustieren, wie es bei einer Verkostung üblich ist, verwandeln die Geiss-Töchter den Abend in ein Trinkgelage. «Wenn das Weintasting zum Speed Drinking eskaliert», heisst es im Video.

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Die beiden machen schnell klar, dass Etikette für sie keine Rolle spielt. «Wie sagt man so schön? Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein!», erklärt Davina. Ihre jüngere Schwester Shania stimmt zu: «Wir spucken nichts aus, wir trinken alle Weine weg.» Gesagt, getan.

Robert Geiss nennt Töchter «Schluckspechte»

Während Papa Robert die Situation mehr oder weniger weglächelt – er betitelt seine Töchter als «Schluckspechte» – werden die Fans deutlicher und drücken ihr Entsetzen aus. «Man trinkt Wein nicht wie Wasser, das sollte man wissen», findet ein User. Ein anderer kommentiert besorgt: «Züchten die beiden ein Trinkproblem heran?»

Einige sehen das Problem in der Erziehung. «Tja, von den Eltern vorgelebt», schreibt ein Nutzer. Vielen Fans stösst sauer auf, dass die beiden das Trinkgelage romantisieren. «Das ist nicht mehr lustig, Alkohol so zu verherrlichen!», schreibt ein besorgter Fan. Ehe die Situation endgültig aus dem Ruder läuft, greift Papa Robert ein. «Bevor meine Töchter sich hier die Lichter ausknipsen, ziehe ich lieber mal die Reissleine.»

Die ganze Folge läuft am Montagabend (18. Mai) um 20.15 Uhr auf RTLzwei und RTL+.