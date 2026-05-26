Davina und Shania Geiss zeigen ihre neuen Brüste

Erst Carmen, dann Davina und Robert und jetzt auch noch Shania Geiss. Inzwischen dürfte die Millionärsfamilie einen Gruppenrabatt beim Schönheitsdok haben. Das Küken der Geissens legte sich nun auch auf den OP-Tisch.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Shania Geiss leidet nach Gewichtsverlust unter kleinerer Oberweite, Operation in Lörrach

Mutter Carmen Geiss unterstützt den Wunsch nach natürlichem Aussehen der Töchter

Davinas OP dauert länger, Shania wird nervös vor ihrer eigenen Behandlung

Silja Anders Redaktorin People

Eine Frau verliert an Gewicht und mit einem Mal sind ihre Brüste kleiner als vorher. Während sie sich mit ihrer neuen Figur wohlfühlt, leidet sie gleichzeitig darunter, ihre weiblichen Kurven verloren zu haben. So zumindest ging es Shania Geiss (21), wie sie in der Serie «Davina & Shania – We love Monaco» verrät.

«Nachdem ich so viel abgenommen habe, habe ich natürlich auch sehr viel Oberweite verloren. Man fühlt sich halt jünger, nicht so in einem erwachsenen Körper. Manche Leute können damit leben. Für mich war es etwas, das ich nicht für den Rest meines Lebens haben wollte», gesteht die jüngste Geiss-Tochter.

Klein, aber fein

Eines ist aber für Shania wie auch für ihre ältere Schwester Davina (22) klar: Es soll natürlich aussehen, sie möchten keine zu grossen Brüste – wie etwa die ihrer Mutter Carmen Geiss (61).

Die kleine Oberweite liegt in der Familie, denn auch Carmen Geiss hatte nicht schon immer den Vorbau, den sie heute hat. Bei einem Foto, auf dem die Millionärin bereits ihre erste Brustvergrösserung hinter sich hatte, spricht Carmen Geiss von «zwei Erbsen auf einem Brett». Die weiteren Vergrösserungen liess sie lediglich für ihr eigenes Wohlbefinden durchführen. «Niemand sollte sich operieren lassen, damit andere einen schöner finden», sagt Carmen Geiss. Sie kann den Wunsch ihrer Töchter sehr gut nachvollziehen, einen volleren Busen haben zu wollen. «So wie meine Töchter heute leiden, habe ich damals auch gelitten, als ich jung war», gibt sie zu.

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Den Millionärstöchtern geht es bei ihren neuen Brüsten vor allem darum, sich weiblich in ihren Körpern zu fühlen und in ihren Kleidern «elegant» und «fraumässig» auszusehen. «Ich seh aus, als hätte ich den Körper eines zwölfjährigen Jungen», beschwert sich Shania Geiss. Sie könne zwar damit leben, sagt aber ganz klar, dass sie sich damit nicht wohlfühle.

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Erst kommt Davina dran – dann wird Shania nervös

In Lörrach machen sich Davina und Shania Geiss für ihre Operation parat. Als Erstes wird die ältere Geiss-Tochter operiert. Während die grosse Schwester im OP liegt, überkommen Shania Geiss mit einem Mal erneut Zweifel, ob sie die richtige Entscheidung getroffen hat. Die Laune ist im Keller, als die Operation von Davina Geiss länger dauert, als zuerst angesagt war. Dann wird Davina zurück ins Krankenzimmer gefahren, während Shania noch auf ihre OP wartet – etwas, was Shania Geiss um jeden Preis vermeiden wollte.

Wie Shania Geiss ihre eigene Brustoperation überstanden hat und wen sie nach dem Aufwachen als Erstes beleidigt, das gibts auf RTL+ zu sehen.