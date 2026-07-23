Mehr als die Hälfte ihrer Schwangerschaft hat Amira Aly gut überstanden. Doch nun rät ihr Arzt zu raschem Handeln: Mehrere Blutwerte der Moderatorin liegen nicht im gewünschten Bereich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Amira Aly (33) hat besorgniserregende Blutwerte während dritter Schwangerschaft in Klagenfurt

Ferritinwert bei 8,5 und Hämoglobin bei 11,2 – massiver Eisenmangel

Zwei Kinder aus früherer Ehe, drittes Kind mit neuem Partner Christian Düren

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Amira Aly (33) sorgt sich um ihre Gesundheit. Die Moderatorin, die derzeit ihr drittes Kind erwartet, hat selbst auf Instagram enthüllt, dass gleich mehrere ihrer Blutwerte «wirklich richtig, richtig schlecht» seien. Ihr Frauenarzt rät daher dazu, umgehend gegenzusteuern.

Dabei war die Ex-Ehefrau von Comedian Oliver Pocher (48) lange Zeit bester Dinge. Noch im Mai hatte sie ihren Fans in einer Fragerunde versichert, sie fühle sich «unglaublich fit und vital». Sie treibe weiter Sport, stemme Gewichte und arbeite. Nur hin und wieder machten ihr Müdigkeit und ein Gefühl der Abgeschlagenheit zu schaffen.

Lange Drehtage zehren an ihren Kräften

Zwei Monate später klingt das schon anders. Inzwischen dürfte Aly das Ende ihres zweiten Trimesters erreicht haben, und ihre Belastbarkeit lässt nach. Vor allem ausgedehnte Tage am Set setzen ihr nach eigener Aussage zu. «Ich merke das jetzt langsam. Ich kann nicht mehr so viel machen und nicht mehr so viel stehen, auch wenn es nicht so danach aussieht. Aber der Körper wird schwerer», sagte sie auf Instagram. Ob das mit ihren Werten zusammenhängt?

In einer Story nannte die 33-Jährige konkrete Zahlen. «Ich habe einen massiven Eisenmangel. Mein Ferritinwert ist bei 8,5. Mein Hämoglobin bei 11,2. Kein Vitamin D, Omega 3. Es fehlt mir wirklich alles, was aber auch super wichtig ist für die Entwicklung. Das heisst supplementieren, und das nicht zu knapp», so Aly wörtlich in dem sozialen Netzwerk.

Momentan hält sich Aly in ihrer österreichischen Heimatstadt Klagenfurt auf. Dort stand sie für die ProSieben-Sendung «taff» vor der Kamera, die ihr neuer Partner Christian Düren (36) moderiert. Dem Team zeigte sie Orte ihrer Kindheit.

Drittes Kind

Für Amira Aly ist es das dritte Kind, für Christian Düren das erste. Seinen ersten offiziellen gemeinsamen Auftritt absolvierte es Anfang Juli 2024 bei der Berliner Fashion Week. Am 13. Mai 2026 machte Amira Aly schliesslich öffentlich, dass sie und Düren Nachwuchs erwarten. Gegenüber der «Bild»-Zeitung erklärte sie: «Ja, es stimmt, wir erwarten ein Baby und freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel.» Zuvor hatte das Paar die Schwangerschaft mehrere Wochen lang bewusst privat gehalten.

Ihre beiden älteren Kinder stammen aus der früheren Ehe mit Komiker Pocher. Die beiden Söhne wurden 2019 und 2020 geboren. Nach mehreren gemeinsamen Jahren gaben Amira Aly und Oliver Pocher im August 2023 ihre Trennung bekannt, die Ehe wurde später geschieden. Trotz der Trennung kümmern sich beide weiterhin gemeinsam um ihre Kinder.