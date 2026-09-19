Pietro Lombardi rechnet mit Pocher-Ex Amira Aly ab

Pietro Lombardi schiesst in seinem Podcast gegen Amira Aly, die Ex seines Kumpels Oliver Pocher. Ein Satz über Narzissten bringt ihn auf die Palme.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pietro Lombardi kritisiert Amira Aly für Aussagen über Narzissmus im Podcast

Lombardi empört über indirekte Vorwürfe gegen Oliver Pocher als Vater

Pocher: Amira wähle Themen, die ihn diskreditieren, um gut dazustehen

Fynn Müller People-Redaktor

Pietro Lombardi (34) ist hässig. Im Gespräch mit Oliver Pocher (48) wütet der «DSDS»-Star gegen Pochers Ex-Frau Amira Aly (33). Auslöser ist ihr neuer Podcast «Amira + 1». Die Moderatorin spricht darin mit einer Therapeutin über Narzissmus.

Die Aussage, die hängenbleibt: Narzissten würden ihre Kinder nicht lieben, diese seien «Mittel zum Zweck». Ein Name fällt nicht. Für Pietro ist trotzdem alles klar: «Es war eine Anspielung auf dich, Punkt», sagt er zu Oliver Pocher. Der antwortet knapp: «Klar.»

Was den Sänger so wütend macht, ist der Vater-Vorwurf. Lombardi ist selbst dreifacher Papa und erlebt Pocher mit seinen beiden Söhnen (5 und 6) aus nächster Nähe. Entsprechend deutlich wird er: «Dieses unterschwellige Schiessen gegen dich, es f*** mich so ab, wirklich.»

Pocher brachte Rosenkrieg auf die Bühne

Dabei hat er nichts gegen Zoff an sich. «Ist ja alles okay, machs! Lass es uns als Business sehen», sagt er. Pocher habe den Rosenkrieg schliesslich selbst auf die Bühne gebracht. «Das ist unser Geschäft», findet Lombardi.

Nur sollte man seiner Meinung nach offen austeilen: «Schiess gegen Olli, kein Problem – aber dann sag doch Olli!» Sein Urteil: «Das ist einfach unverschämt.»

Auch Oliver Pocher selbst reagierte auf die Vorwürfe in Alys Podcast. Er warf ihr vor, gezielt Themen auszuwählen, «die mich diskreditieren sollen, wo sie aber nett dasteht». Dabei, so Pocher, wisse Aly genau, dass er sie bei den Kindern unterstütze.

Laut Pocher hatte Amira zuvor ihren Podcast «Iced Macho Latte» mit Paula Lambert beendet, da ihr das wöchentliche Teilen privater Details zu viel wurde. Kurze Zeit später kehrte sie mit einem neuen Format zurück.

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