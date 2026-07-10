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Auf dem Weg nach Mallorca
Pietro Lombardi lässt 3000 Euro im Flugzeug liegen

Auf dem Weg nach Mallorca schnallte Pietro Lombardi seine Bauchtasche im Flugzeug ab und verstaute diese im Fussraum. Beim Aussteigen vergass er die Tasche. Darin: Ausweis, Bankkarte – und 3000 Euro!
Publiziert: vor 15 Minuten
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Aktualisiert: vor 9 Minuten
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Pietro Lombardi hatte Glück im Unglück.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Pietro Lombardi vergisst Bauchtasche mit 3000 Euro im Flugzeug auf Mallorca
  • Ehrliche Eurowings-Mitarbeiter geben Tasche mit Bargeld im Fundbüro ab
  • Die Tasche enthielt 3000 Euro, Ausweise, Bankkarten und wichtige Dokumente
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Silja AndersRedaktorin People

Pietro Lombardi (34) erlebt einen Mallorca-Trip, der ihm den Schweiss auf die Stirn treibt: Der DSDS-Sieger vergisst seine Bauchtasche im Flugzeug – mit 3000 Euro Bargeld darin!

Im Podcast «Patchwork Boys» schildert Lombardi seinem Co-Host Oliver Pocher (48) die ganze Geschichte. Besagte Bauchtasche lag am Boden seines Sitzplatzes in einer Eurowings-Maschine. Neben dem Bargeld waren auch Ausweis, Bankkarten und wichtige Dokumente darin – alles kurzzeitig verschwunden.

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Beim Aussteigen ist der Gedanke an die Tasche weg

«Ich hatte die Bauchtasche hier so an der Brust. Dann nervt die irgendwann. Ich habe sie ausgezogen und unten bei meinem Fussraum hingelegt», erklärt Lombardi. Doch beim Aussteigen vergisst er die Tasche.

Pocher reagiert mit einer Mischung aus Unglauben und Spott: «Nicht das erste Mal. Mein kleiner Freund. Wie viel war diesmal drin?» Lombardi antwortet trocken: «3000 Euro.» Pocher kontert: «Du hast mehr Geld als jeder Geldautomat.»

Trotz der verlorenen Tasche bleibt Lombardi seelenruhig und fährt direkt zum Party-Hotspot «Megapark», wo er regelmässig auftritt. Erst dort bemerkt er das Malheur. «Du hast nicht gemerkt, dass du eine Bauchtasche mit 3000 Euro einfach im Flieger gelassen hast. Das ist dir eine Stunde nicht aufgefallen», stichelt Pocher weiter. Lombardi gibt zu: «Nee, irgendwie nicht. Keine Ahnung.»

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Ehrliche Mitarbeiter geben die Tasche im Fundbüro ab

Die Rettung folgt schnell: Ein Anruf von seinem Management. Das Eurowings-Personal hat die Tasche gefunden und ins Fundbüro auf Mallorca gebracht. Dank der Papiere war klar, wem sie gehört. «Glück gehabt», sagt Lombardi dankbar und betont, wie wichtig die schnelle Hilfe war.

Das Bargeld war für ihn nicht einmal das grösste Problem. «Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen 3000 Euro weg oder Ausweis, Versicherungskarten und alles neu machen – dann würde ich sagen: Okay, tut weh, aber lieber das Geld weg.»

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