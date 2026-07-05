Immer wieder leidet Pietro Lombardi an Hautausschlägen, deren Ursache bislang ungeklärt ist. Trotz verschiedener Untersuchungen bleiben seine Symptome ein Rätsel.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pietro Lombardi leidet seit Monaten an unerklärlichen allergischen Hautausschlägen

Ein Allergiewert lag mit 700 weit über dem Normalbereich

Lombardi will nun auch alternative Heilmethoden ausprobieren, um Ursachen zu finden

Sophie Ofer Redaktorin People

Der einstige «DSDS»-Gewinner Pietro Lombardi (34) kämpft mit wiederkehrenden, unerklärlichen Symptomen. Allergische Hautausschläge, deren Ursache Lombardi nicht kennt, stellen seine Ärzte vor ein Rätsel.

Zuletzt musste sich Lombardi wegen der Ausschläge sogar einem Eingriff im Spital unterziehen, wie er auf Instagram teilt. Doch aufklären konnte man die Situation dort noch immer nicht.

«Es ist halt einfach scheisse»

Bei einem Allergietest, der bei Lombardi durchgeführt wurde, fiel ein Wert ins Auge, der mit knapp 700 weit über dem Normalbereich lag. Worum genau es sich bei diesem Wert handelt, führt Lombardi nicht weiter aus; doch er scheint bislang der einzige Anhaltspunkt zu sein, den Lombardi für die wiederkehrenden Ausschläge hat.

Als mögliche Ursache nennt Lombardi ein «hyperaktives Immunsystem». Trotz mehrerer Untersuchungen konnten die Ärzte bislang aber keine eindeutige Erklärung für seine gesundheitlichen Beschwerden finden.

«Ich krieg immer Ausschläge und man weiss nicht, woher es kommt», erklärte Lombardi kürzlich auf Instagram. «Und ich muss jetzt weiter die Ursache suchen. Ich hab jetzt 300 Sachen getestet, es ist alles gut, also die nächsten 300 Sachen im Körper testen und gucken, ob da irgendwas ist. Keine Ahnung», so die verzweifelten Worte des 34-Jährigen. «Es ist halt einfach scheisse!»

«Hauptsache, dieses Problem wird gelöst»

Solange ihm die Ärzte noch nicht weiterhelfen können, schliesst Lombardi auch alternative Methoden nicht aus. Er wolle einen Heilpraktiker zurate ziehen, erklärt er: «Ich bin auf jeden Fall offen. Hauptsache, dieses Problem wird gelöst», so Lombardi.

Seinen Optimismus lässt sich Lombardi aber nicht rauben. Auch um seine Fans zu beruhigen, schliesst er mit den Worten «Alles paletti». Doch die Ungewissheit über seine Symptome bleibt fürs Erste bestehen.



