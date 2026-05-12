Die Schlager-Welt trauert: Peter Volkmann, der frühere Leadsänger der Band Relax, ist im Alter von 74 Jahren verstorben. Der Sänger von Hits wie «Weil I di mog» prägte die 1980er-Jahre entscheidend mit seiner Stimme.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Peter Volkmann, Sänger der Kultband Relax, starb mit 74 Jahren

Sein Hit «Weil I di mog» erreichte Platz 4 in der Schweiz

Relax plante ein Comeback, das wegen Volkmanns Tod nicht stattfand

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Trauer in der Schlager-Welt: Peter Volkmann, der charismatische Leadsänger und Mitgründer der Kultband Relax, ist im Alter von 74 Jahren verstorben. Seine Familie bestätigte die traurige Nachricht gegenüber dem Bayerischen Rundfunk, und auch seine ehemalige Band veröffentlichte ein emotionales Statement auf Facebook. «Mit dem Tod verliert man vieles – aber nie die verbrachte Zeit», heisst es darin. «Leider hat unser ehemaliger langjähriger Leadsänger Peter Volkmann nun seine Bühne des Lebens verlassen.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Volkmann prägte die 1980er-Jahre mit seiner markanten Stimme und war das Gesicht von Relax, einer der erfolgreichsten Schlager-Bands Bayerns. Songs wie «Weil I di mog», «Ja mei! (Des derf doch net sei)», «Marie» oder «Oh Rosita» stürmten damals die Charts.

Besonders der Hit «Weil I di mog» wurde zu einem Dauerbrenner: Platz sechs in Deutschland, Rang vier in der Schweiz und sogar die Spitze der österreichischen Charts. Laut BILD war die Band damals regelmässig in der «ZDF-Hitparade» zu Gast und begeisterte ein grosses Publikum.

«Gab immer wieder gesundheitliche Rückschläge»

Volkmanns Weg war allerdings nicht immer einfach. «Gerade in den 80er Jahren prägte seine Stimme die Musik von Relax und trug zum aufsteigenden Erfolg der Band bei», schreibt Relax in ihrem Nachruf. «Leider gab es in der Vergangenheit immer wieder gesundheitliche Rückschläge, die ihn zu Pausen zwangen.» Offenbar gab es Pläne für ein Comeback in der Originalbesetzung. «Es gab Gespräche, es gab Pläne, es gab Visionen ... doch leider ist es nicht zu einem Comeback mit Peter gekommen», teilt die Band mit. Sie verabschiedet sich mit rührenden Worten: «Lieber Peter, lieber Kollege, lieber Freund, du wirst immer ein Teil von Relax bleiben. Wir wünschen der Familie viel Kraft in der schweren Zeit. Claus, Sascha und Patrick.»

Auch Schlager-Kollegin Nicki (59) zeigte sich tief betroffen. Auf Facebook erinnerte sie sich an gemeinsame Zeiten: «Als Leadsänger der Band Relax haben wir uns bei unzähligen gemeinsamen Auftritten getroffen und uns immer gut verstanden. Mein Beileid an die Hinterbliebenen.» Sie schloss mit der herzzerreissenden Anspielung auf Volkmanns grössten Hit: «Peter, jetzt bist im Himmel und i werd oft an di denken, ‹Weil i di mog›.»