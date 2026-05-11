Der Comebackversuch der Schlagersängerin endete in einem riesigen Rückschlag. Zuletzt schockierte sie ihre Fans mit Fotos im Rollstuhl.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sängerin Nicki feiert 2026 ihren 60. Geburtstag und lebt in Plattling

2024 sass sie nach einer Wirbelsäulen-OP im Rollstuhl, nun geht es besser

Seit 15 Jahren verheiratet, zwei Töchter, seltene Auftritte mit Ehemann als Manager

Markus Reich, GlücksPost

Mit ihrem bayerischen Dialekt brachte Sängerin Nicki, die im November 60 Jahre alt wird und bürgerlich Doris Andrea Hrda heisst, frischen, unverwechselbaren Wind in die Schlagerszene. 1983 bescherte ihr die erste Single «Servus, mach's guat» in Mundart den ersehnten Durchbruch. Es folgte Hit auf Hit mit «Wegen dir» und «I bin a bayrisches Cowgirl». 35 Mal stand die zierliche Sängerin («1,52 Meter und einen halben Zentimeter, darauf lege ich Wert») in der «ZDF-Hitparade».

Doch Mitte der 90er-Jahre flaute der Erfolg spürbar ab und sie zog sich für längere Zeit zurück. 2006 wagte sie mit dem Album «I gib wieder Gas» ein Comeback. Doch der Druck wurde plötzlich zu gross, sie fühlte sich völlig überfordert und erlitt ein Burnout. Sämtliche Auftritte, auch eine für 2007 geplante Tournee, mussten abgesagt werden. 2008 fasste Nicki wieder Mut und kehrte anlässlich ihres 25-Jahr-Bühnenjubiläums zurück. Doch an frühere Erfolge konnte sie nicht mehr anknüpfen.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Grosses Ehe-Glück

Dieses Jahr ist sie seit 15 Jahren mit Gerhard Schmid (57) verheiratet und war gerade auf hoher See unterwegs. «Wir lieben Kreuzfahrten und machen das fast jedes Jahr», erzählt sie. Diesmal ging es auf grosse Schlagerreise quer durchs Mittelmeer – ein echtes Highlight für Fans und ihren Star. Gerhard Schmid ist heute ihr Manager, obwohl ihre Auftritte selten geworden sind. Ihr Liebesgeheimnis? «Wir passen aufeinander auf, gehen aufeinander ein und verbringen rund um die Uhr Zeit miteinander», sagt sie. «Mit Gerhard kann ich über alles reden. Er ist verständnisvoll und akzeptiert mich so, wie ich bin.» Mit Gerhard hat sie die Töchter Sina (25) und Kimy (23), die noch zu Hause leben und studieren.

Gerhard Schmid steht Nicki auch in schwierigen Zeiten zur Seite. 2024 wurde sie im Rollstuhl gesehen, was ihre Fans tief erschüttert hat. Sie erklärte, dass sie wegen einer Spinalkanalstenose – einer schmerzhaften Verengung des Wirbelkanals – operiert worden sei. «Es war sehr mühsam und es wurde immer schlimmer.» Lange musste sie nach dem Eingriff liegen, doch inzwischen geht es ihr wieder gut.

Die Familie lebt im bayerischen Plattling – dort, wo alles begann. «Ich brauche diese Basis und meine Heimat.» Hier haben sie sich ein Haus gebaut. Ihr Hobby? «Ich wurschtle gern im Garten herum.»