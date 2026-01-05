DE
Wegen Florian Silbereisen
Maite Kelly sagt Schweiz-Auftritt ab

Eigentlich hätte Maite Kelly beim «Schlager uf'm Hof» in Schönenbuch BL auftreten sollen. Stattdessen singt sie jetzt in der TV-Show von Florian Silbereisen. Melissa Naschenweng ersetzt sie beim Schweizer Schlager-Event.
Wird beim «Schlager uf'm Hof» nicht dabei sein: Maite Kelly.
Darum gehts

  • Maite Kelly sagt «Schlager uf'm Hof'» am 6. Juni 2026 ab
  • Grund: TV-Klausel ermöglicht Auftritt beim «Schlagerbooom Open Air» in Kitzbühel
  • Ersatz: Melissa Naschenweng (35) springt für Kelly in Schönenbuch BL ein
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Schon im Dezember 2025 verkündete der Veranstalter vom «Schlager uf'm Hof», dass Maite Kelly (46) ihren Auftritt am 6. Juni 2026 nicht wahrnehmen kann. Eine Überschneidung mit einer TV-Show wurde damals als Grund genannt.

Jetzt ist klar: Maite Kelly verpasst «Schlager uf'm Hof» in Schönenbuch BL wegen Florian Silbereisen (44). Statt auf dem Hof im Baselbiet steht die Sängerin Anfang Juni 2026 auf einer der grössten Schlagerbühnen Europas – beim «Schlagerbooom Open Air» im österreichischen Kitzbühel.

TV-Klausel im Vertrag

Sowohl das Open Air von Silbereisen als auch «Schlager uf'm Hof» finden am 6. Juni 2026 statt. Möglich macht diese Absage eine TV-Klausel im Vertrag. Sie erlaubt es Künstlern, bestehende Auftrittsverpflichtungen zugunsten eines grossen Fernsehformats zu verschieben oder abzusagen. Genau diese Klausel wird im Fall von Maite Kelly jetzt gezogen. 

Ersatz ist bereits gefunden. Die österreichische Schlagersängerin Melissa Naschenweng (35) springt ein und übernimmt den Slot von Maite Kelly in Schönenbuch.

Die Ironie des Ganzen: Melissa Naschenweng fehlt damit beim «Schlagerbooom» in Kitzbühel, wo sie ebenfalls eingeplant gewesen wäre. Stattdessen reist sie am 6. Juni in die Schweiz und springt dort für Maite Kelly ein. 

Diese Stars kommen zu Silbereisen

In Kitzbühel hat Florian Silbereisen für sein Open Air ein prominentes Line-up angekündigt. Neben Maite Kelly stehen unter anderem Andrea Berg (59), Andreas Gabalier (41), DJ Ötzi (54), Andy Borg (65), Mireille Mathieu (79) und sogar Dieter Bohlen (71) auf der Bühne.

Kleiner Trost für die Schweizer Kelly-Fans: Ganz gestrichen ist ihr Auftritt in Schönenbuch nicht. Maite Kelly soll bei der Ausgabe 2027 zurückkehren, wie der Veranstalter verkündet.

