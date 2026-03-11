Helene Fischer eine eine schier endlose Liste an Hitsongs veröffentlicht. Welcher ist ihr ganz persönlicher Favorit? Das verrät die Sängerin in einem Tiktok-Video. Auf welchen Platz der Rangliste wohl ihr Erfolgsschlager «Atemlos» bei ihr landet?

Helene Fischer erstellt auf Tiktok ein Blind Ranking ihrer Hitsongs

«Atemlos» landet überraschend auf Platz zwei hinter «Null auf 100»

Fischer verkaufte 18 Millionen Tonträger und gewann 17 Echo-Preise

Helene Fischer (41) ist die wohl erfolgreichste Sängerin im deutschsprachigen Raum. Mit ihren Konzerten füllt sie ganze Stadien. Man könnte sie durchaus als Taylor Swift des Schlagers bezeichnen. Unzählige Hitsongs brachte sie schon in die Charts, sie verkaufte 18 Millionen Tonträger und stellte mit dem Gewinn von 17 Echo-Preisen einen Rekord auf.

Es wurde also Zeit, dass Fischer einmal eine Rangliste ihrer erfolgreichsten Lieder aufstellt. Aber nicht irgendeine Rangliste. Nein, die Sängerin macht auf Tiktok ein sogenanntes Blind Ranking von zehn ihrer grössten Hits.

Wohin setzt sie wohl «Atemlos»?

Bei diesem Spiel bekommt sie einen Song nach dem anderen präsentiert und sie muss diesem einen Platz zwischen eins und zehn zuweisen – ohne zu wissen, welche Lieder noch kommen. Gar nicht mal so einfach, wie Helene Fischer schnell feststellt. «Das sind doch alle meine Babys, wie soll ich das denn machen?», sagt sie zu Beginn des Rankings. Und dann geht es auch schon los. Der erste Song, der einen Rang sucht, heisst «Liebe ist ein Tanz». Diesen setzt die Sängerin auf einen vorsichtigen vierten Platz, knapp am Treppchen vorbei.

Beim nächsten Lied, «Blitz», weiss Helene Fischer sofort, dass dieser einen hohen Platz verdient hat. «Aber ich weiss, da kommen wahrscheinlich noch andere», sagt Fischer. Das Spiel hat sie schon mal verstanden. «Blitz» landet also blitzschnell auf Platz drei. Obwohl sie kurz lachend fragt, ob sie es danach noch ändern kann. Nein, das ist bei diesem Spiel natürlich nicht erlaubt.

Und so muss Helene Fischer einen Song nach dem anderen auf der Rangliste blind verteilen. Beim achten Lied, «Null auf 100», denkt Helene Fischer kurz nach und setzt es auf Platz eins – doch bisher war ihr wohl grösster Hit «Atemlos» immer noch nicht dabei. Dieser erscheint erst als letzte Möglichkeit, als nur noch Rang zwei offen ist. Am Ende ist Helene Fischer mit ihrer Verteilung aber sichtlich zufrieden.