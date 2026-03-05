Mattel ehrt zum Weltfrauentag besondere Frauen mit dem ersten «Barbie Dream Team». Darunter: Serena Williams, Extrembergsteigerin Zoja Skubis und Schlagersängerin Helene Fischer – die stolz ihre eigene Barbie-Puppe präsentiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mattel ehrt Frauen mit dem «Barbie Dream Team» vor Weltfrauentag

Helene Fischer erhält eigene Barbie-Puppe und teilt inspirierende Botschaft

Acht Puppen, darunter Serena Williams und Zoja Skubis, vorgestellt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Am 8. März wird der Weltfrauentag gefeiert. Mattel tut dies bereits heute, und zwar mit ihrem ersten «Barbie Dream Team». Diese Barbies würdigen «herausragende Frauen, die in ihren jeweiligen Branchen Pionierarbeit geleistet haben, und ehrt sie mit individuell gestalteten Puppen nach ihrem Vorbild», so der Spielzeughersteller.

In diesem «Barbie Dream Team»-Universum lassen sich acht Puppen finden. Darunter diejenigen von Tennisspielerin Serena Williams (44), der polnischen Extrembergsteigerin Zoja Skubis (20), der Astronautin Kellie Gerardi (37)– und von Helene Fischer (41). Für die Schlagersängerin sei das «eine unglaublich besondere Anerkennung und erfüllt mich mit grossem Stolz», wie sie auf Instagram schreibt.

Auf der Social-Media-Plattform teilt sie folgende Botschaft mit dem Zielpublikum der Puppen: «Hört auf euer Herz und vertraut eurem Bauchgefühl, denn die Antworten liegen bereits in euch. Glaubt an euch selbst, bleibt euch treu und geht euren eigenen Weg.» An all jene Mädchen, die ihre eigene Bühne im Leben noch suchen würden, richtet sie folgende Worte: «Geht los. Seid laut, wenn ihr laut sein wollt – und stark, auch wenn ihr leise seid. Wir Frauen dürfen sichtbar sein. Wir dürfen laut sein. Wir dürfen alles».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fischer schlüpfte selbst in die Rolle von Barbie

Dass Helene Fischer ein Fan der Puppen ist, bewies sie bereits 2023. Rund um die erste Barbie-Realverfilmung brach ein regelrechter Barbie-Hype aus. Diesen machte sich auch Helene Fischer zu nutzen und präsentierte bei ihrer «Helene Fischer Show» ein Medley aus ihren grössten Hits. Dafür schlüpfte sie in die Rolle der Barbie – diejenige von Ken übernahm der deutsche Schauspieler Tom Beck (48).

https://www.youtube.com/watch?v=M302oaSk8VQ

Die Helene-Fischer-Barbie kommt laut «Bild» im Herbst in den Handel. Wie viel sie kosten wird, ist derzeit noch nicht bekannt.