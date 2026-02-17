Helene Fischer kündigt neue Musik für 2026 an

Gute Nachrichten für Fans von Helene Fischer. Nachdem die deutsche Schlagerkönigin zuletzt fast ausschliesslich Kindermusik veröffentlichte, kündigt sie für ihre diesjährige Stadion-Tournee neue Pop- und Schlagermusik an.

Darum gehts Helene Fischer startet Stadion-Tournee am 10. Juni 2026 in Dresden

Herzstück der Show ist eine 360-Grad-Bühne mitten im Publikum

Fast fünf Jahre ist es her, seit Helene Fischer (41) ihr letztes Pop- und Schlageralbum «Rausch» veröffentlichte. Seither brachte der deutsche Musikstar vor allem Kindermusik und Auskopplungen aus ihrer Weihnachtssendung, der «Helene Fischer Show», heraus. Nun gibts für Fans neue Melodien auf die Ohren, wie die «Atemlos»-Interpretin im Gespräch mit Blick verrät.

«Ja, es wird bei meinen kommenden Konzerten auch neue Musik zu hören geben», sagt Helene Fischer im Hinblick auf ihre kommende Stadion-Tournee, die am 10. Juni 2026 in Dresden (D) startet. «Ich kann noch nicht genau sagen, wie viele Songs es werden. Ob einer oder gar mehrere. Aber es wird definitiv neue Musik geben.» So die Erfolgssängerin weiter. Schon im November kündigte Helene Fischer gegenüber Blick an, dass es Chancen auf einzelne neue Lieder gebe, aber kein neues Album bis zum Tourstart herauskommen werde.

Proben folgen erst noch

Die diesjährige Stadiontournee von Helene Fischer umfasst 14 Konzerte in den Niederlanden, in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Am 14. Juli wird sie im Stadion Letzigrund in Zürich auftreten, Herzstück der Produktion ist eine 360-Grad-Bühne, die inmitten des Publikums steht. «Das ist für mich etwas total Neues», so Helene Fischer. «Mein Ziel ist es, dadurch allen Leuten nahezukommen. Jeder im Stadion wird mich wahrnehmen können.»

«Die Proben beginnen ab Mitte Mai in Dresden», so Helene Fischer. «Bis zu den Proben in Dresden finden Tanz- und Gesangsproben statt sowie laufende Meetings und Videocalls. Körperlich fange ich langsam an, mich vorzubereiten. Aber der richtige Drive kommt, wenn wir uns gemeinsam vor Ort bei den Proben treffen.»

Gross auf die Produktion einstellen kann sie sich selbst bei den Proben nicht. «Diese aussergewöhnliche Bühne werde ich Ende Mai in Dresden erstmals erleben», so Fischer.

