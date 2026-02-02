Darum gehts
- Helene Fischer tritt am 14. Februar bei «Happy Day» auf
- Nik Hartmann lobt Fischers Auftritt als grosse Wertschätzung für die Sendung
- Zum dritten Mal bei «Happy Day», erstes Mal war 2012
Am Valentinstag ruft bei ihr die Bühne! Erstmals nach ihrer Babypause kommt Helene Fischer (41) wieder in die Schweiz. Die Schlagersängerin tritt am 14. Februar bei «Happy Day» (20.10 Uhr, SRF 1) auf.
Ob sie den sonst so wortgewandten Gastgeber mit ihrem Hit-Medley atemlos machen wird? Nik Hartmann (53) meint: «Ich freue mich immer über die musikalischen Gäste. Und dass ein Superstar wie Helene Fischer ‹Happy Day› beglückt, ist eine grosse Freude! Das ist eine grosse Wertschätzung für unsere Sendung.»
Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!
Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!
Es ist das dritte Mal, dass die deutsche Sängerin bei «Happy Day» zu Gast ist – zuvor begrüsste sie jeweils Hartmanns Vorgänger, Röbi Koller (68). Das erste Mal trat sie 2013 mit Fan Anita auf. Koller meint in einem Rückblick: «Das sind so Momente, die mich im Studio echt berühren.»
Hartmann war schon an Konzert
Ob sein Nachfolger selbst Fan von Helene Fischer ist? Hartmann erklärt: «Ich finde ihre Komplettheit fantastisch und schon fast beängstigend gut.» Er möge ihre Musik sehr. «Ich war beim letzten Mal im Hallenstadion auch am Konzert!»
Am 14. Juli gibt es die nächste Chance, die Hit-Sängerin in der Schweiz live zu sehen: Dann tritt sie im Zürcher Letzigrund-Stadion auf.
Luca Hänni macht Fan glücklich
Musikalisch geht es in der kommenden «Happy Day»-Ausgabe aber nicht nur mit Helene Fischer zu: Auch Luca Hänni (31) ist in der Sendung zu Gast. Mit seinem Fan Jael (24) aus Flums SG wird er im Starduett den Titelsong des gleichnamigen Musical-Films «Ewigi Liebi», in dem er selbst mitspielt, singen.