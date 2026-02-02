Noch vor ihrem grossen Konzert im Letzigrund-Stadion kommt Helene Fischer überraschend für einen kleinen Auftritt in die Schweiz. Sie ist zu Gast im Quotenhit «Happy Day».

Darum gehts Helene Fischer tritt am 14. Februar bei «Happy Day» auf

Nik Hartmann lobt Fischers Auftritt als grosse Wertschätzung für die Sendung

Zum dritten Mal bei «Happy Day», erstes Mal war 2012 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Remo Bernet, GlücksPost

Am Valentinstag ruft bei ihr die Bühne! Erstmals nach ihrer Babypause kommt Helene Fischer (41) wieder in die Schweiz. Die Schlagersängerin tritt am 14. Februar bei «Happy Day» (20.10 Uhr, SRF 1) auf.

Ob sie den sonst so wortgewandten Gastgeber mit ihrem Hit-Medley atemlos machen wird? Nik Hartmann (53) meint: «Ich freue mich immer über die musikalischen Gäste. Und dass ein Superstar wie Helene Fischer ‹Happy Day› beglückt, ist eine grosse Freude! Das ist eine grosse Wertschätzung für unsere Sendung.»

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Es ist das dritte Mal, dass die deutsche Sängerin bei «Happy Day» zu Gast ist – zuvor begrüsste sie jeweils Hartmanns Vorgänger, Röbi Koller (68). Das erste Mal trat sie 2013 mit Fan Anita auf. Koller meint in einem Rückblick: «Das sind so Momente, die mich im Studio echt berühren.»

Hartmann war schon an Konzert

Ob sein Nachfolger selbst Fan von Helene Fischer ist? Hartmann erklärt: «Ich finde ihre Komplettheit fantastisch und schon fast beängstigend gut.» Er möge ihre Musik sehr. «Ich war beim letzten Mal im Hallenstadion auch am Konzert!»

Am 14. Juli gibt es die nächste Chance, die Hit-Sängerin in der Schweiz live zu sehen: Dann tritt sie im Zürcher Letzigrund-Stadion auf.

Luca Hänni macht Fan glücklich

Musikalisch geht es in der kommenden «Happy Day»-Ausgabe aber nicht nur mit Helene Fischer zu: Auch Luca Hänni (31) ist in der Sendung zu Gast. Mit seinem Fan Jael (24) aus Flums SG wird er im Starduett den Titelsong des gleichnamigen Musical-Films «Ewigi Liebi», in dem er selbst mitspielt, singen.