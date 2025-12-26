Darum gehts
- Zahlreiche Prominente verlobten sich 2025, von Taylor Swift bis Mick Jagger
- August war der beliebteste Monat für Verlobungen unter den Stars
- 13 Promi-Paare gaben ihre Verlobung im Laufe des Jahres 2025 bekannt
Auch 2025 waren die Stars wieder eifrig am Sich-Verloben. Ob im Blumenmeer, bei einem Rockkonzert oder auf den Malediven – die Promis mögen ihre Anträge spektakulär. Manche Ringe sind dabei ganz stillschweigend – und überraschend – an den Händen einiger Promi-Damen aufgetaucht. Auf andere haben Fans schon lange gewartet. Blick fasst die romantischsten und schönsten Verlobungen zusammen. Spoiler: Der August scheint dieses Jahr der Monat der Liebe gewesen zu sein.
An dieser Verlobung ist dieses Jahr wohl niemand vorbeigekommen: Es geht natürlich um Pop-Megastar Taylor Swift (36) und den NFL-Spieler Travis Kelce (36). Im August machte Kelce der Sängerin nach zwei Jahren Beziehung inmitten eines Blumenmeers den Antrag. Die Hochzeit der beiden soll im nächsten Sommer stattfinden.
Über acht Jahre sind Cristiano Ronaldo (40) und Georgina Rodriguez (31) bereits ein Paar. Nun läuten bald die Hochzeitsglocken: Die beiden haben sich im August 2025 verlobt. Die Hochzeit ist auf September 2026 geplant – direkt nach der Fussball-Weltmeisterschaft.
Melanie Winiger (46) und Personal Trainer Timo Todzi (32) sind seit 2022 ein Paar. Bei der diesjährigen Halloween-Party von Reto Hanselmann (44) im Zürcher Kaufleuten verkündeten die beiden ihre Verlobung. Sie erschienen dort – passenderweise – verkleidet als Taylor Swift und Travis Kelce.
Bei der Premiere des Films «Avatar: Fire and Ash» in Los Angeles Anfang Dezember präsentierte sich Miley Cyrus (33) mit ihrem Partner Maxx Morando (27) am Arm – und einem beeindruckenden Verlobungsring am Finger. Cyrus und der Musiker Morando sollen bereits seit 2021 in einer Beziehung sein.
Das Zürcher Model Steven Epprecht (37) und sein Partner Marcos Ruiz (31) haben sich im August verlobt. «Für mich war schon immer klar, dass er der Mann meines Lebens ist», sagte Epprecht zu Blick. Die beiden wünschen sich eine Sommerhochzeit. Die soll voraussichtlich 2027 stattfinden.
«Spider-Man»-Star Tom Holland (29) soll 2024 zwischen Weihnachten und Neujahr vor Zendaya (29) auf die Knie gegangen sein. Die Verlobung wurde im Januar 2025 öffentlich, nachdem ein Ring an Zendayas linker Hand bei den Golden Globes Aufsehen erregte.
Prinzessin Dianas Nichte, Lady Eliza Spencer (33), hat sich verlobt. Das verkündete sie im August auf Instagram. Den romantischen Antrag machte ihr der Geschäftsmann Channing Millerd (34) auf der griechischen Insel Santorini.
Der Slipknot-Rocker Sid Wilson (48) hat seiner Partnerin Kelly Osbourne (41) im Juli einen Heiratsantrag gemacht – bei der letzten Black-Sabbath-Show ihres Vaters Ozzy Osbourne (†76) am 5. Juli in Birmingham.
David Schumacher (24), Sohn von Ralf Schumacher (50), hat sich mit seiner langjährigen Partnerin Vivien Keszthelyi (25) verlobt. Der romantische Antrag fand am Strand auf den Malediven statt. Das Paar teilte die frohe Botschaft auf Instagram.
Nach sechs Jahren Beziehung gehen Liam Hemsworth (35) und Model Gabriella Brooks (29) nun den nächsten Schritt: Das Paar hat seine Verlobung im September auf Instagram bekannt gegeben.
Schon lange gab es Gerüchte, im April folgte die offizielle Bestätigung: Mick Jagger (82) und Melanie Hamrick (38) sind verlobt. Und das schon seit ein paar Jahren. Seit wann genau konnte die Ex-Ballerina Hamrick zum Zeitpunkt der Verlobung gar nicht sagen. Und wann die Hochzeit stattfinden soll, wussten die beiden damals auch noch nicht. «Vielleicht heiraten wir eines Tages, vielleicht nicht. Wir sind gerade so glücklich, dass ich Angst hätte, etwas zu verändern», so Hamrick.
Prince Jackson (28), Sohn der verstorbenen Pop–Ikone Michael Jackson (1958–2009), hat im August seine Verlobung mit Molly Schirmang verkündet. «Acht Jahre sind vorbei, unendlich viele liegen vor uns», schrieb Prince Jackson in einem Instagram-Post. Die beiden sollen sich beim Studium in Los Angeles kennengelernt haben.
Die Sängerin Dua Lipa (30) hat im Juni bestätigt, dass sie und der Schauspieler Callum Turner (35) sich verlobt haben. Ein Hochzeitsdatum ist noch nicht bekannt.
