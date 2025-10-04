Taylor Swift verrät erstmals Details zu ihrer Verlobung

In der «The Graham Norton Show» spricht Taylor Swift zum ersten Mal über den Heiratsantrag ihres Verlobten Travis Kelce und verrät, dass sie komplett überrascht war, als ihr Liebster auf die Knie ging. Und auch ein Gärtner spielte eine wichtige Rolle.

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Talkmaster Graham Norton (62) hat mal wieder einen dicken Fisch, respektive einen Megastar an Land gezogen und hatte Taylor Swift (35) zu Gast in seiner «The Graham Norton Show». Norton fackelte nicht lange und sprach Taylor Swift direkt auf das an, was alle interessiert: Ihre Verlobung mit Football-Star Travis Kelce (35). «Ich könnte dir zu vielem gratulieren, aber zuerst will ich dir ein Kompliment für den neuen Ring an deinem Finger machen», sagte er. Taylor Swift gab sich geschmeichelt und verriet, dass sie ihren dicken Verlobungsring scherzhaft «Hardware update» nennt und schwärmte: «Ich könnte den Ring so oft anschauen, als wäre er ein Fernseher.»

Dann kam Graham Norton auf den Antrag und das dabei entstandene Foto mit über 37 Millionen Instagram-Likes zu sprechen. «Sehen wir hier wirklich den echten Antrag?», wollte er wissen. «Ja, tatsächlich», antwortete Taylor Swift und verriet, dass sie komplett überrascht war, als Travis Kelce plötzlich vor ihr auf die Knie ging.

Swift habe nicht geahnt, was kommen würde. «Eigentlich waren wir mitten in Filmaufnahmen zu Travis' Podcasts ‹New Heights› und drehten schon seit Stunden. Währenddessen wurde der Garten hinter seinem Haus komplett umgebaut, damit er mir dort den Antrag machen konnte», sagt Taylor Swift. Damit garantiert nichts auffällt, habe er strategisch eine komplett neue Hecke vor der Location aufstellen lassen. «In dieser Hecke versteckte sich der Fotograf, der dann die Bilder des Antrags machte», führt der US-Superstar weiter aus. Taylor Swifts Bewertung für den Ideenreichtum ihres Liebsten: «Eine 10 von 10!»

Kreativer Antrag – «günstiger» Ring

Travis Kelce bewies beim Antrag Kreativität, beim Ring zeigte er sich vergleichsweise bescheiden. Er steckte seiner Angebeteten einen sogenannten Vintage Cushion Cut, der vor allem im 18. und 19. Jahrhundert sehr beliebt war, an den Finger. Seitlich am Ring selbst sind Gravuren und kleinere Steinchen, womit das Schmuckstück noch näher an seine Vintage-Inspirationen angelehnt ist. Der Stein selbst soll um die neun Karat haben. Da der Ring handgefertigt ist und der Stein relativ gross, wird der Wert von verschiedenen Fachleuten auf 400'000 bis 550'000 Franken geschätzt.

Ein Schnäppchen, wenn man den Ring mit dem von Georgina Rodriguez (31) vergleicht. Sie bekam von ihrem Verlobten Cristiano Ronaldo (40) einen Verlobungsring mit schätzungsweise 25 bis 30 Karat in einer hochwertigen Platinfassung. Lazar Cebbar vom Juweliergeschäft Elizza in Zürich schätzt den Wert des Rings gegenüber Blick auf zwei bis fünf Millionen Schweizer Franken.