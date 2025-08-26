Was für eine Überraschung: Taylor Swift und Travis Kelce haben sich verlobt. Das gab die Sängerin am Dienstag auf Instagram bekannt.

1/7 Was für eine Überraschung: Taylor Swift und Travis Kelce haben sich verlobt. Foto: Instagram / @tayalorswift

Silja Anders Redaktorin People

«Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten» – mit diesen Worten löste Taylor Swift (35) am Dienstag eine wahre Welle der Begeisterung aus. Auf Instagram veröffentlichte die Sängerin eine Fotoreihe und bestätigt: Sie und Travis Kelce (35) haben sich verlobt.

Lange haben die Fans darauf gewartet. In einem Garten, der beinahe nach Märchenwald aussieht, ging der American Football-Star vor seiner Liebsten auf die Knie und stellte ihr die alles entscheidende Frage.

Und bei dem Verlobungsring liess sich Travis Kelce ebenfalls nicht lumpen. In einem goldenen Band eingebettet sieht man einen grossen Diamanten mit einem Radiant-Schliff, also gross und rechteckig.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auf Google regnet es Konfetti

Auf den Fotos sieht man den beiden an, wie verliebt und glücklich sie sind. Und auch Google feiert. Sucht man dort nämlich jetzt nach Taylor Swift, regnet es goldenes Konfetti. Schon nach wenigen Minuten hatte der Post auf Instagram 4,5 Millionen Likes, die Kommentarfunktion scheint die Sängerin ausgeschaltet zu haben.

Kürzlich begeisterte das Paar, welches seit Juli 2023 ein Paar ist, als sie sich mit Liebesbekundungen im Podcast überschütteten. Ausserdem weiss man, dass Travis Kelce schon seit längerem plante, seiner Partnerin einen Heiratsantrag zu machen und sogar bereits mit ihren Eltern darüber gesprochen hat. Die Fans dürfen nun also gespannt sein, wann die grosse Hochzeit steigen wird. Für den Moment dürfte das Paar nun aber erstmal die Zeit als frisch Verlobte geniessen.