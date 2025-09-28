Selena Gomez und Benny Blanco haben in Kalifornien geheiratet. Taylor Swift und Ed Sheeran sollen unter den Gästen gewesen sein.

Die ersten Bilder ihrer Traumhochzeit sind da

1/8 Seit Samstag ein Ehepaar: Selena Gomez und Benny Blanco. Foto: imago

Darum gehts Selena Gomez und Benny Blanco haben geheiratet

Taylor Swift und Ed Sheeran waren prominente Hochzeitsgäste

170 Gäste feierten mit dem Paar in Kalifornien

Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) haben sich das Jawort gegeben. Die «Only Murders in the Building»-Schauspielerin verkündete auf Instagram, dass sie und ihr Partner nun offiziell verheiratet sind. Die Sängerin postete eine Reihe von Aufnahmen von sich und Blanco bei ihrer Hochzeit.

Taylor Swift und Ed Sheeran waren unter den Gästen

Das Paar ist auf den Bildern unter anderem Händchen haltend zu sehen, Gomez trägt ein Brautkleid im Neckholder-Stil, das laut «People» von Ralph Lauren stammt. Auch Benny Blancos Anzug kam demnach von dem Label. Auf weiteren Fotos schaut sich das Paar in die Augen und umarmt sich. Mit «9.27.25» fügte Gomez das Hochzeitsdatum zu dem Instagram-Post sowie zwei weisse Herz-Emojis hinzu.

Die Feierlichkeiten sollen in Kalifornien stattgefunden haben. 170 Gäste waren laut «Vogue» anwesend, um mit dem Brautpaar zu feiern. Darunter waren demnach Taylor Swift (35), Paul Rudd (56), Ashley Park (34) und Gomez' «Only Murders in the Building» Co-Stars Martin Short (75) und Steve Martin (80). Auch Paris Hilton (44), Ed Sheeran (34) und David Henrie (36) waren angeblich mit von der Partie.

Selena Gomez und Benny Blanco arbeiten auch zusammen

Selena Gomez und Benny Blanco haben Ende 2023 ihre Beziehung öffentlich gemacht und sich im Dezember 2024 verlobt. Gomez verkündete die Neuigkeit damals ebenfalls in einem Instagram-Post. Sie teilte ein Foto ihres Verlobungsrings und schrieb in der Bildunterschrift: «Die Ewigkeit beginnt jetzt ...» Im August feierte sie dann ihren Junggesellinnenabschied in Cabo San Lucas, Mexiko.

Gomez und Blanco arbeiten seit Jahren auch beruflich zusammen, Blanco hat einige Songs der Sängerin produziert. Im Frühjahr veröffentlichten sie dann ihr erstes gemeinsames Album «I Said I Love You First», das ihre Liebesgeschichte mit zahlreichen Aufnahmen feiert.