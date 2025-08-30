Darum gehts
- Selena Gomez feiert Polterabend in Mexiko mit engen Freundinnen
- Gomez teste dabei schon mal die Brautfarbe weiss
- Die Verlobung mit Benny Blanco kam ein Jahr nach dem Beginn ihrer Liebe
Selena Gomez (33) schlägt bald ein neues Kapitel in ihrem Leben auf und in den Hafen der Ehe einlaufen. Der Mann, der ihr einen Ring an den Finger stecken wird, ist Musikproduzent Benny Blanco (37), der seit bald zwei Jahren mit der Musikerin zusammen ist. Doch bevor die Kirchenglocken läuten, wird erst einmal gefeiert. Während Benny Blanco Las Vegas als Partyort auserkoren hat, flog Selena Gomez an die Wärme und liess es sich am Strand und an der Sonne gut gehen.
Der Polterabend fand in Cabo San Lucas (Mexiko) statt. Gomez reiste mit einer Gruppe enger Freundinnen an den beliebten Urlaubsort, um das Ende ihres Single-Daseins zu zelebrieren. Auf den veröffentlichten Bildern präsentierte sich die Künstlerin in verschiedenen weissen Outfits, darunter mehrere Mini-Kleider und ein eleganter Bikini mit passendem Häkelüberwurf.
Mit den Hochzeitsvorbereitungen lassen sie sich Zeit
Ein besonderes Accessoire war der Schleier mit der Aufschrift «Bride to be», den Gomez stolz trug. Die Dekoration des Hotelzimmers war ebenfalls auf das Thema abgestimmt, mit glänzenden Ballons, die «Mrs. Levin» und «Bride» verkündeten. Der Name Levin bezieht sich auf Gomez' Verlobten, den Musikproduzenten Benny Blanco, dessen bürgerlicher Name Benjamin Joseph Levin lautet.
Das Programm des Junggesellinnenabschieds umfasste Bootsfahrten, ausgelassene Tanzeinlagen und ein romantisches Candlelight-Dinner am Strand. Für das Video ihres Polterabends wählte Gomez den Song «Teenage Dream» von Katy Perry als Hintergrundmusik – eine mögliche Hommage auf ihren Verlobten, der als Co-Autor und Co-Produzent an diesem Hit beteiligt war.
Gomez und Blanco machten ihre Beziehung im Dezember 2023 öffentlich. Die Verlobung folgte rund ein Jahr später. In einem kürzlichen Podcast-Auftritt bei «Therapuss with Jake Shane» äusserte sich Gomez zur bevorstehenden Hochzeit: «Ich könnte nicht aufgeregter sein.» Gleichzeitig betonte sie, dass das Paar sich mit den Hochzeitsvorbereitungen Zeit lassen möchte: «Im Moment passiert so viel. Benny arbeitet an einigen Projekten, wir beide haben Dinge, die wir beenden wollen – persönliche Vorhaben, bevor wir uns auf die ganzen Details [zur Hochzeit] stürzen.»
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen