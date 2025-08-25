Benny Blanco, der Verlobte von Selena Gomez, gönnt sich ein Päckli Blaubeeren und verrät, was er für die paar Früchte bezahlt hat. Beim Preis stehen einem die Haare zu Berge.

1/8 Musikproduzent Benny Blanco ist mit der Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez verlobt. Foto: AFP

Darum gehts Benny Blanco isst unfassbar teuere teure Blaubeeren und löst Kritik aus

Luxusobst von Elly Amai beliebt bei Prominenten wie Heidi Klum

Eine Packung enthält 35 Blaubeeren, jede kostet etwa 4,60 Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Musikproduzent Benny Blanco (37) ist zwar der Verlobte von Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez (33), auf ihre Kosten lebt er seinen Luxus aber nicht aus. Blanco hat nämlich selber ein stolzes Vermögen und rund 50 Millionen Dollar auf dem Konto. Dass sich sein Lebensstil etwas von dem unseren unterscheidet, ist daher völlig verständlich. Doch für die User ist mit seinem neusten Tiktok-Post Schluss mit Verständnis.

Der Grund darin liegt in Blaubeeren. Nicht irgendwelche Blaubeeren, sondern «wahnsinnig grosse» und «köstliche» Blaubeeren, wie Blanco sie nennt. Gross sind sie in der Tat, doch was sie vor allem sind, ist teuer. «Ich glaube, auf der Verpackung stand, dass sie etwa 200 Dollar kosten.» Richtig gelesen, 200 Dollar für 35 Blaubeeren. Das ergibt einen Stückpreis von 5.70 Dollar oder 4.60 Franken. Im Preis enthalten ist dafür eine exklusive Verpackung. So sind die Beeren einzeln in eine Schaumstoffhülle eingelassen, die in einem edlen Karton mit Magnetverschluss liegt. Ein neues iPhone kommt weniger luxuriös daher.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Wir sind nicht reich genug, um das nachvollziehen zu können»

Die User haben eine klare Meinung zu den teuren Beeren. Kommentare wie «Ich habe nicht einmal 200 auf meinem Konto! Muss schön sein, so viel nur für Blaubeeren auszugeben», «Ich mag diesen Typen wirklich, aber Mann, die Reichen werden eindeutig nicht genug besteuert», «Sir, wir sind nicht reich genug, um das nachvollziehen zu können» oder «200 Dollar für 35 Blaubeeren ist Wahnsinn, vor allem, wenn die Leute sich nicht einmal Schulmaterial kaufen können» sind unter dem Beitrag zu lesen.

Klar ist, Benny Blanco hat nicht zum ersten Mal die ultrateuren Früchte des japanischen Unternehmens Elly Amai getestet. So genoss er bereits eine Zuckermelone und Erdbeere, wie Videos in den sozialen Medien zeigen. Wer allerdings unter Misophonie leidet, sollte sich die Clips nicht anschauen, denn Blanco geniesst die Früchte sehr lautstark, Schmatz- und Schlürfgeräusche inklusive.

Was in den Clips zudem auffällt: Blanco behauptet von allen Früchten, dass sie 200 Dollar kosten würden. Das ist leicht übertrieben. Die Melone ist auf der Webseite von Elly Amai mit mit 105 Dollar angegeben, die Erdbeeren mit 70.

Auch Blick wollte kürzlich wissen, wie extremes Luxusobst schmeckt, kaufte sich im Nobelwarenhaus Globus eine Wassermelone für über 100 Franken und liess sie verkosten. Wie das teure Gewächs bei der Schweizer Bevölkerung ankam, seht ihr hier.

2:57 Blick hat sie verteilt: So schmeckt die 100-Franken-Wassermelone

20 Dollar für eine Erdbeere

Trotz – oder vielleicht genau wegen – der hohen Preise, erfreuen sich die süssen Köstlichkeiten grosser Beliebtheit bei den Promis und Möchtegern-Promis. Anfang des Jahres gingen Videos viral, in denen Personen genüsslich in edel und einzel verpackte, Erdbeeren bissen, die wahnsinnige 20 Dollar kosten. Auch diese Erdbeeren stammen von Elly Amai und wanderten bereits in Münder wie dem von Heidi Klum (52).