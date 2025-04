Selena Gomez gibt versehentlich Einblick in Sexleben

1/5 Selena Gomez sorgt mit einem Gleitgel-Post für Aufsehen. Foto: Getty Images for SiriusXM

Darum gehts Selena Gomez gibt unbeabsichtigt intimen Einblick in ihre Beziehung mit Benny Blanco

Fans entdecken Gleitmittel auf Foto, das Gomez auf Instagram veröffentlichte

Gomez und Blanco sind seit 2023 liiert und verlobten sich im Dezember 2024

SpotOn Die People-Agentur

Selena Gomez (32) hat ihren Fans versehentlich einen intimen Einblick in ihre Beziehung mit ihrem Verlobten Benny Blanco (37) gegeben. Denn auf einem von ihr veröffentlichten Foto machten aufmerksame Beobachter einen pikanten Gegenstand aus.

Die Schauspielerin aus «Only Murders in the Building» gab in einem Instagram-Posting wohl etwas zu viele Informationen über das Sexleben des Paares preis. Auf einem der zahlreichen Bilder, die sie zum Thema «Einige Erinnerungen» gepostet hatte, bemerkten Follower nämlich eine Flasche «KY Jelly»-Gleitmittel, die auf dem Fensterbrett über der Couch stand, auf der Gomez faulenzte.

«Spezielles Produkt auf der Fensterbank»

Eine selbsternannte «neugierige Anhängerin» hat das entsprechende Foto auf TikTok erneut gepostet und dabei auf die Flasche gezoomt, um ihre Entdeckung mit anderen zu teilen. «Nichts gegen Selena und Benny, ich bin nur ein neugieriger Fan, der alle Produkte sehen möchte, die meine Lieblingsstars verwenden, und bin auf dieses spezielle Produkt auf ihrer Fensterbank gestossen», schrieb sie dazu. Weiter kommentierte sie: «Ich finde es toll, dass Benny unser Mädchen glücklich und zufrieden macht.»

Verlobung Ende Dezember

Die Schauspielerin und der Plattenproduzent sollen seit 2023 liiert sein. Sie kennen sich aber schon seit Jahren, arbeiteten 2019 bei Gomez‹ Single «I Can›t Get Enough» zusammen. Im Dezember 2024 verkündeten sie ihre Verlobung, im März veröffentlichten sie ihr gemeinsames Album «I Said I Love You First». Im März schwärmte Gomez von ihrem Verlobten, als sie seinen 37. Geburtstag mit einer Party im Abschlussball-Stil feierte: «Ich weiss nicht genau, womit ich dich verdient habe, aber verdammt, bin ich froh, dass du geboren wurdest.»

Zuvor machte die Sängerin und Schauspielerin mit ihrer turbulenten On-Off-Beziehung mit Justin Bieber (31) zwischen 2010 und 2018 viele Schlagzeilen.