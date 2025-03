1/8 Nova Meierhenrich spricht in ihrem neuen Buch über ihren unerfüllten Kinderwunsch. Foto: IMAGO/Oliver Langel

Darum gehts Nova Meierhenrich spricht über unerfüllten Kinderwunsch in ihrer Biografie «Lebensschlenker»

Jennifer Aniston und Selena Gomez teilen ähnliche Erfahrungen mit Unfruchtbarkeit

Saskia Schär Redaktorin People

Die deutsche Schauspielerin Nova Meierhenrich (51) spricht in ihrer Biografie «Lebensschlenker» über ihren unerfüllten Kinderwunsch. Bereits als 20-Jährige sei für sie klar gewesen, dass sie Mama werden will, im Zweifelsfall auch ohne Mann an ihrer Seite. 2016 reiste sie dafür erstmals nach Kopenhagen in eine Kinderwunschklinik. Doch allen Versuchen zum Trotz wurde sie nicht schwanger. «Ich war am Ende. Psychisch und finanziell. Ich hätte keinen siebten Versuch mehr bezahlen können», zitiert «Bild» die einstige Viva-Moderatorin.

Nach den sechs fehlgeschlagenen Versuchen und Ausgaben von über 30'000 Euro verabschiedete sich Meierhenrich schweren Herzens von ihrem Wunschbaby, das sie Luka getauft hätte. «Ich habe Abschiedsbriefe geschrieben, Gedanken zu Papier gebracht und sie ins Meer geworfen. Es war die Beerdigung eines Lebenstraums.»

Auf Instagram erklärt sie, dass sie mit ihrem Buch eine Diskussion zu diesem Thema anregen möchte. Gleichzeitig wolle sie die Menschen aber auch dafür sensibilisieren, dass die Frage nach einem Kinderwunsch sehr heikel sei. Diese Erfahrung teilt sie unter anderem mit Jennifer Aniston, die ebenso offen über ihren unerfüllten Kinderwunsch spricht. Und die zwei bekannten Persönlichkeiten sind mit ihrem Schicksal nicht alleine.

Jennifer Aniston (56)

Im Dezember 2022 äusserte sich Jennifer Aniston in der «Allure» erstmals über ihren unerfüllten Kinderwunsch. «Ich habe versucht, schwanger zu werden. Es war ein schwieriger Weg für mich, der Weg zum Baby». Sie habe sich gar einer künstlichen Befruchtung unterzogen, habe «alles versucht». Das alleine war schon hart genug, erschwerend kamen allerdings all die Schlagzeilen über ihre vermeintliche Schwangerschaft oder ihre angebliche Entscheidung für die Karriere und gegen Kinder hinzu.

Selena Gomez (32)

«Ich kann leider keine eigenen Kinder bekommen». Das erklärte die Sängerin im vergangenen September gegenüber der «Vanity Fair». «Ich habe viele medizinische Probleme, die mein Leben und das des Babys in Gefahr bringen würden. Das war etwas, worum ich eine Zeit lang trauern musste.» Mittlerweile kommt die an der Autoimmunkrankheit Lupus leidende Gomez «viel besser damit zurecht», niemals ein eigenes Kind auszutragen. Sie zeigt sich glücklich darüber, dass es «wunderbare Menschen gibt, die bereit sind, eine Leihmutterschaft oder eine Adoption zu machen, was beides enorme Möglichkeiten für mich sind».

Robert Duvall (94)

Oscar-Preisträger und «Der Pate»-Schauspieler Robert Duvall blieb trotz vier Ehen kinderlos. 2007 erklärte er im einstigen Männermagazin «Details», dass er wohl «Platzpatronen schiesse». Er habe es «mit vielen verschiedenen Frauen versucht, in und ausserhalb der Ehe».

Sahra Wagenknecht (55)

Die deutsche Politikerin hat sich bereits mehrfach zu ihrem unerfüllten Kinderwunsch geäussert. Zuletzt im Februar gegenüber der «Bild», wo sie erklärte, dass sie «so gerne Kinder haben» wollte. «Aber das hängt ja immer davon ab, hat man den richtigen Mann. In meiner ersten Ehe kriselte es schnell.» Weiter führte sie aus, sie werde nicht zu den Frauen gehören, die wüssten, wie es sei, wenn man ein Kind an der Brust habe. «Alleine die Schwangerschaft. Das muss faszinierend sein, wenn man merkt, dass da ein Mensch in einem entsteht. Das sind Erlebnisse, die ich vermisse, die ich leider nicht habe»

Dolly Parton (79)

Dolly Parton hat nicht nur elf Geschwister, sondern auch eine grosse Liebe für Kinder. 1995 gründete sie gar die Lese-Initiative Imagination Library, die seither jährlich Millionen von Büchern an Kinder verschenkt. Ihre knapp 60-jährige Ehe mit Carl Dean (†82), der gerade erst Anfang März verstorben ist, blieb dennoch kinderlos. Diesen Umstand bedauerte sie zwar zeitweise, erklärte im «Billboard»-Magazin 2014 allerdings, «Jetzt, wo Carl und ich älter sind, sagen wir oft: ‹Sind wir nicht froh, dass wir keine Kinder haben? Jetzt haben wir keine Kinder, um die wir uns Sorgen machen müssen.›»