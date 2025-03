1/5 Dolly Parton trauert um ihren Ehemann Carl Dean. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Dolly Partons Ehemann Carl Dean im Alter von 82 verstorben

Carl Dean mied das Rampenlicht

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

Ihre Fans trauern mit Dolly Parton (79): Fast 60 Jahre war die Sängerin mit Carl Dean (†82) verheiratet – bis ihr Ehemann am Montag in seiner Heimatstadt Nashville im US-Bundesstaat Tennessee verstarb. Die Sängerin informierte die Öffentlichkeit in einem emotionalen Instagram-Posting über seinen Tod und wie sie dieser mitnimmt: «Carl und ich haben viele wundervolle Jahre zusammen verbracht. Worte können nicht beschreiben, wie gross die Liebe war, die wir über 60 Jahre miteinander geteilt haben. Danke für eure Gebete und euer Mitgefühl.»

Carl Dean wollte nie ins Rampenlicht

Parton hatte ihren zukünftigen Ehemann 1964 an ihrem ersten Tag in Nashville in einem Waschsalon getroffen. Der gross gewachsene, stille Carl war das genaue Gegenteil der lebenslustigen Dolly. Der Besitzer einer Asphalt-Firma liebte zwar Partons Musik, doch er zeigte sich nie bei ihren Konzerten oder bei Award-Galas an ihrer Seite.

Den Grund dafür verriet die Country-Music-Diva erstmals im vergangenen Dezember im «Dumb Blonde»-Podcast: «Er war nicht daran interessiert, ein Teil meiner Musikkarriere zu sein – was er mir von Anfang an gesagt hat.» Dennoch: 1966 konnte Dolly Parton ihren damals frischgebackenen Ehemann überreden, sie zu einer Musik-Gala zu begleiten. Dort wurde sie für den «Song des Jahres» ausgezeichnet: «Ich habe für ihn einen Smoking ausgeliehen, und er ist auf mein Betteln hin mitgekommen. Doch er hat sich den ganzen Abend total unwohl gefühlt.» Kaum war das Paar wieder zu Hause, habe Dean sich den Anzug vom Leib gerissen und verkündet: «Ich will nur das Allerbeste für dich. Aber frag mich nie wieder, ob ich zu einer dieser verdammten Sachen mitgehe – weil ich es nicht tun werde.» Und laut Parton hielt ihr Mann dieses Versprechen eisern.

Ihren grössten Hit «Jolene» verdankt sie ihrem Ehemann

Dass Dean am liebsten zu Hause blieb und sie ständig unterwegs sein musste, sei laut Parton der Grund gewesen, warum die Ehe fast sechs Jahrzehnte so glücklich war: «Wir haben diesen gegenseitigen Respekt füreinander, dem anderen nichts aufzuzwingen. Ausserdem haben wir beide Sinn für Humor.» Dolly verriet 2008, dass sie ihrem Ehemann indirekt ihren grössten Hit «Jolene» verdanke. Denn so hiess die bildhübsche Bankmitarbeiterin in ihrer Heimatstadt, die ständig mit Dean geflirtet habe und derentwegen Parton eifersüchtig geworden sei.

An ihrem 50. Hochzeitstag 2016 hatten Parton und Dean sich noch einmal das Ehegelübde gegeben. Ein Jahr später schrieb sie in ihren Memoiren «Dolly on Dolly», dass sie und ihr Mann eine «offene Ehe» führten: «Ich flirte gerne und er auch. Doch ich habe nie Sex mit anderen Männern und würde ihn umbringen, wenn er es mit einer anderen Frau tun würde. Am Ende des Tages sind wir wie verrückt ineinander verliebt.»

Dean soll laut Partons Instagram-Posting in einer kleinen privaten Zeremonie beigesetzt werden. Weit weg vom Rampenlicht, so wie zu Lebzeiten.