Dolly Parton spendet eine Million Dollar an Hurrikan-Opfer

Dolly Parton (78) will eine Million Dollar (rund 860'000 Franken) spenden, um die Betroffenen von Hurrikan Helene zu unterstützen. Das erklärte sie in einem Walmart in Newport, Tennessee, wie CNN berichtet. Die Veranstaltung am 4. Oktober diente der Finanzierung von Hilfsmassnahmen für die Opfer des Hurrikans. Der Ort ist besonders von den verheerenden Überschwemmungen betroffen.

Mit ihren Unternehmen Dollywood Parks & Resorts, The Dollywood Foundation, Dolly Parton's Stampede und Pirates Voyage wird Parton in Zusammenarbeit mit Walmart erhebliche Spenden für die Fluthilfe in den Appalachen bereitstellen. «Dies ist meine Heimat», betonte Parton. «Dies ist eine Zeit für mich, wieder aufzustehen, für uns alle, aufzustehen und zu tun, was wir können.»

Parton erklärte, dass es ihr schwerfalle, die Zerstörung in ihrem Heimatstaat zu verarbeiten. «Wir sind alle hier, um diese gebrochenen Herzen zu heilen», zitiert CNN die Musikerin. Ihre private Spende von einer Million Dollar, die durch die genannten Unternehmen mit einer weiteren ergänzt werden soll, sei für sie besonders «persönlich». Ihre Verwandten seien immer noch in dem betroffenen Gebiet ansässig. Der Country-Star selbst wurde im Sevier County im Bundesstaat Tennessee geboren.

«Wer hätte gedacht, dass wir in unserem kleinen Teil des Landes – wo ich geboren und aufgewachsen bin, direkt an der Strasse – diese Art von Verwüstung erleben würden?», so Parton. «Wenn ich mich umschaue, denke ich: ‹Das sind meine Berge, das sind meine Täler, das sind meine Flüsse ... das sind meine Leute, und das ist mein Zuhause.›»

Der Hurrikan Helene ist nach Katrina im Jahr 2005 der folgenschwerste Sturm, der das Festland der USA in den vergangenen 50 Jahren heimgesucht hat. Der Sturm hinterliess Ende September in sechs Bundesstaaten immense Verwüstungen. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 225 km/h sorgte er für Überflutungen und Stromausfälle. Laut Behörden forderte Helene mehr als 200 Todesopfer und verursachte einen geschätzten Schaden von 100 Milliarden US-Dollar.