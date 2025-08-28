So könnte Taylor Swifts Megahochzeit ablaufen

Taylor Swift und Travis Kelce gehen den Bund der Ehe ein. So romantisch der Antrag war, kann man davon ausgehen, dass auch die Hochzeit dieser in nichts nachstehen wird. Wer designt das Kleid? Wie sieht die Torte aus und wo wird gefeiert? Blick liefert einige Ideen.

1/7 Travis Kelce und Taylor Swift haben sich verlobt. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Taylor Swift und Travis Kelce verlobt. Hochzeitsplanung in vollem Gange

Mögliche Hochzeitslocation: Swifts Ferienhaus in Rhode Island am Privatstrand

Hochzeitskleid könnte über 380'000 US-Dollar kosten, Blumendekoration im sechsstelligen Bereich Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

In einem verwunschenen Garten umgeben von einem Meer aus Blumen ging Travis Kelce (35) vor Taylor Swift (35) auf die Knie und bat um ihre Hand. Damit ging wohl nicht nur der Kindheitstraum der Sängerin in Erfüllung, sondern liess auch sämtliche Swifties und romantisch veranlagte Träumerinnen und Träumer dahinschmelzen.

Die Hochzeit dürfte der Verlobung in Sachen Romantik in nichts nachstehen. Noch ist nicht bekannt, wann die grosse Feier stattfinden wird. Vielleicht an einem 13.? Die Dreizehn ist Taylor Swifts Glückszahl, Travis machte ihr bereits vor zwei Wochen den Antrag – etwa am 13. August? Vielleicht heiraten sie ja auch am 13. August in einem Jahr? Details sind noch keine bekannt, aber wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, wie die Hochzeit ablaufen könnte – und wie viel das Ganze dabei kosten wird.

Das Kleid

Für viele Bräute ist das Kleid am Hochzeitstag das Wichtigste – hoffentlich neben dem Bräutigam. Im Fall von Taylor Swift wissen wir, dass sie einen guten Geschmack hat – und genug Geld, um sich mit den schönsten Roben der Welt einzukleiden. Und bei einem Hochzeitskleid wird es sehr wahrscheinlich auch nicht bleiben.

Swifties vermuten, dass Taylor Swift auf die Designs von Oscar de la Renta setzen wird. Die Sängerin scheint Fan von dem Label zu sein und kleidete sich bereits an Premieren und grossen Events mit seinen Kreationen. Das bisher teuerste Oscar de la Renta Hochzeitskleid trug einst Amal Clooney (47) mit einem Preis von 380'000 US-Dollar. Taylor Swifts Kleid könnte unter Umständen aber noch teurer werden – immerhin hat sie doch noch ein etwas grösseres Budget zur Verfügung. De la Renta ist aber nicht die einzige Option. Swift ist ebenfalls grosser Fan von Versace.

Blumendekoration

Wer in einem Meer aus weissen und rosafarbenen Blumengestecken einen Antrag bekommt, gibt sich bei der Hochzeit sicher nicht mit weniger zufrieden. Wie der «Mirror» schreibt, soll die Szenerie Travis Kelce rund 38'000 Dollar gekostet haben. An ihrer Hochzeit werden Taylor Swift und Travis Kelce sehr viel mehr Platz zur Verfügung haben, daher auch sehr viel mehr Blumen benötigen. Da kann man sicherlich mindestens eine eins vor das Blumenbudget vom Antrag vorne ranhängen, womit alleine die Blumendekoration im sechsstelligen Bereich sein dürfte.

Hochzeitstorte

Steckt in Taylor Swifts Musikvideos auch nur ein Fünkchen Wahrheit von dem, was den Geschmack in Sachen Hochzeitstorte der Sängerin betrifft, kann man davon ausgehen, dass sie eine Vorliebe für grosse, mehrstöckige Torten hat. Da Hochzeitstorten teuer werden können, das verlobte Paar mit Sicherheit eine grosse Hochzeitsgesellschaft haben wird und daher eher klotzen statt kleckern muss, könnte der Preis für die Leckerei durchaus um 20'000 Franken liegen.

Die Hochzeitslocation

Hat man die Hochzeitslocation, ist ein grosser Teil der Hochzeit schon geplant. Okay, nicht ganz. Aber ohne Location wird es schwierig. Eigentlich wäre das Oheka Castle in Huntington auf Long Island ein idealer Veranstaltungsort für die Feier. Taylor Swift drehte bereits ihr Musikvideo zum Song «Blank Space» dort und Kevin Jonas (37) gab seiner Frau Danielle (38) auf dem Anwesen 2009 das Jawort. Allerdings ist das Schloss vor kurzem bankrott gegangen. Als Alternative könnten Travis Kelce und Taylor Swift auch im Ferienhaus der Sängerin in Rhode Island heiraten, welches sie 2012 für 16 Millionen Dollar kaufte. Direkt am Meer mit Privatstrand, fernab von neugierigen Augen und dazu noch gratis – eigentlich ideal, oder?

Trauzeugen

Während bei Travis der Fall klar sein dürfte, dass sein Bruder Jason Kelce sein Trauzeuge wird, hat Taylor Swift eine grosse Auswahl an Freundinnen. Wird Selena Gomez (33) am Traualtar neben ihr stehen? Die beiden Sängerinnen verbindet eine innige und lange Freundschaft. Oder vielleicht doch Cara Delevigne (33), die ebenfalls zum engen Freundeskreis der Sängerin gehört? Brittany Mahomes (29) wäre ebenfalls eine Option. Sie ist die Ehefrau von Kansas City Chiefs Spieler Patrick Mahomes (29) und schon seit Jahren mit Travis Kelce befreundet.

Vielleicht geht Taylor Swift aber auch den unkonventionellen Weg und nimmt statt einer Trauzeugin einen Trauzeugen – ihren eigenen Bruder Austin Swift (33).