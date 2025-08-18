Singt Taylor Swift am nächsten Super Bowl?

Pop-Superstar Taylor Swift ist bekannt für ihre versteckten Botschaften. Nun soll sie Hinweise auf einen Auftritt am nächsten Super Bowl gegeben haben.

1/5 Es wird viel spekuliert: Tritt Taylor Swift am nächsten Super Bowl auf? Foto: keystone-sda.ch

Christian Müller Redaktor Sport

Über kaum etwas wird in den USA so gerne spekuliert, wie über den Act der Halbzeit-Show beim Super Bowl. Besonders heiss wird diskutiert, wann es endlich zu einem Auftritt von Pop-Superstar Taylor Swift (35) kommt. Als Freundin von NFL-Star Travis Kelce ist dies eigentlich längst überfällig.

Nun war Swift letzte Woche zu Gast im Podcast ihres Freundes und dessen Bruder Jason Kelce. Besonders aufmerksame Hörer wollen dabei mehrere Hinweise auf einen Super-Bowl-Auftritt gefunden haben. So sprach Swift mehrfach über Sauerteig und erwähnte dabei immer wieder die Zahlen 60 und 47.

Nun wird der nächste Super Bowl am 8. Februar 2026 der 60. in der Geschichte der NFL sein. Austragungsort ist das Levi’s Stadium in Kalifornien, Heimstadion der San Francisco 49ers. Und das Maskottchen der 49ers heisst Sourdough Sam. Sourdough ist das englische Wort für Sauerteig. Die 47 wollen einige als Anspielung auf das 47. Konzert ihrer Eras Tour verstehen, das ausgerechnet im Levi’s Stadium stattfand.

Super-Bowl-Auftritt erst 2029?

Etwas gar viel Spekulation? Vielleicht. Aber immerhin ist Swift für ihre versteckten Botschaften berüchtigt.

Gegen einen Auftritt spricht allerdings, dass Swift angeblich nicht beim Super Bowl singen will, solange Lebenspartner Kelce noch aktiv ist. Der 35-jährige Tight End spielt noch mindestens eine Saison für die Kansas City Chiefs. Zudem teilte Swifts Management einst mit, dass sie nur in der Country-Hochburg Nashville performen möchte. Swifts Heimatstadt gilt als Favorit als Austragungsort des Super Bowls 2029.

Welche der Swift-Spekulationen wirklich richtig ist, wird erst nach dem NFL-Start am 4. September bekannt, wenn die Liga den Super-Bowl-Act offiziell macht.