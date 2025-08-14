Im «New Heights»-Podcast spricht Taylor Swift über den Beginn ihrer Romanze mit Travis Kelce. Sie vergleicht ihre Liebesgeschichte mit einem «1980er-Jahre-John-Hughes-Film» und teilt emotionale Momente, wie den Rückkauf ihrer Master-Aufnahmen.

1/5 Taylor Swift war zu Besuch im Podcast von Jason (l.) und Travis Kelce und stellte dort auch ihr neues Album vor. Foto: Screenshot / Podcast «New Heights»

Darum gehts Taylor Swift spricht über ihre Liebesgeschichte mit Travis Kelce im Podcast

Swift vergleicht den Beziehungsbeginn mit romantischem 80er-Jahre-Film

Ihr neues Album «The Life of a Showgirl» erscheint am 3. Oktober Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Was für eine Liebesgeschichte, die Taylor Swift (35) im «New Heights»-Podcast ihres Partners Travis Kelce (35) und dessen Bruder Jason Kelce (37) ausgeplaudert hat. Er habe ihr ein Freundschaftsband übergeben wollen, sei aber gescheitert, und sie habe davon in seinem Podcast gehört – der Rest ist Geschichte.

Unterdessen hätten sie viel voneinander gelernt, wie die Sängerin und der Footballer erzählen. Travis Kelce habe ihre zu Beginn absolut nichtigen Kenntnisse über seine Welt des Footballs «das Beste» gefunden. Die Sängerin lobte Kelce dafür, dass er «so unvoreingenommen» auf ihre komplette Football-Unwissenheit reagiert habe.

Mittlerweile ist Swift, die regelmässig Kelces Spiele besucht, ein echter Football-Fan geworden. «Ich habe mich in Football verliebt und bin jetzt besessen davon», verriet die Grammy-Gewinnerin. «Ich bin zu jemandem geworden, der durchs Haus rennt und schreit: ‹Wir haben Xavier Worthy gedraftet!›», erzählte die Sängerin und bezog sich dabei auf den 22-jährigen Wide Receiver, der von den Chiefs in der ersten Runde des NFL Draft 2024 aufgestellt wurde.

Taylor Swift verriet auch romantische Details

Doch die Sängerin sprach auch über den Beginn ihrer Beziehung, und das hört sich an wie ein Hollywood-Liebesfilm.

Alles begann im Juli 2023, als Kelce zu einem ihrer «Eras Tour»-Konzerte im Arrowhead Stadion in Kansas City ging. Da er dort jeweils Football spielte, dachte er sich, es werde ein Leichtes sein, an die Sängerin heranzukommen. Sein Plan: ihr ein Freundschaftsarmband mit seiner Telefonnummer zu überreichen. Doch das klappte nicht. Später monierte er dies im «New Heights»-Podcast, was die ganze Geschichte ins Rollen brachte. Oder wie Swift es formulierte: «Dieser Typ hat kein Meet-and-Greet bekommen und macht es zu jedermanns Problem.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Was folgte, war moderne Romantik. Swift hörte die Sendung – und war gerührt über Kelces Versuch, sie kennenzulernen. «Es war so eine wilde, romantische Geste, einfach ‹Ich will dich daten!› zu sagen», schwärmte die Sängerin rückblickend.

Die Grammy-Gewinnerin verglich ihre Liebesgeschichte mit einem «1980er-Jahre-John-Hughes-Film» und meinte: «Er stand da wie vor meinem Fenster mit einem Ghettoblaster und sagte: ‹Ich will dich daten!›» Irgendwann habe sie realisiert, dass dies in etwa das sei, «worüber ich seit meiner Teenagerzeit Songs geschrieben habe, was ich mir für mich selbst wünsche». Daraufhin entgegnete Kelce, er sei derweil an ihrem Konzert gewesen, habe einfach zugehört und dadurch gewusst, was er zu tun habe. Mit Erfolg, wie sich herausstellt.

Taylor hat 20 Millionen ungelesene Nachrichten

Einen emotionalen Höhepunkt erreichte der Podcast, als Swift unter Tränen über den Rückkauf ihrer Master-Aufnahmen sprach. Kelce habe Videogames gespielt, als Swift die erlösende Nachricht erhielt. «Er legte sein Headset weg. Ich sagte: ‹Ich habe meine Musik zurückbekommen!› Und ich weinte heftig. Das hat mein Leben verändert», berichtete Swift sichtlich bewegt.

Anschliessend verriet Swift auch eine witzige Anekdote über ihr Social-Media-Dasein. Auf Instagram folgen Taylor Swift unglaubliche 280 Millionen Menschen. Daher erstaunt es nicht, dass sie die eine oder andere Nachricht erhält. Doch wie viele es tatsächlich sind, überrascht dann doch. «Ich habe 20 Millionen ungelesene DMs auf Instagram. Doch die lese ich nie. Es ist eh fast nie was Schlaues darunter», sagte sie.

Album-Ankündigung als Überraschung

Parallel zur Podcast-Veröffentlichung kündigte Swift auf ihrer Homepage und via Instagram ihr neues Album «The Life of a Showgirl» an, das am 3. Oktober erscheinen soll. Im Podcast holte Swift eine mintgrüne Aktentasche mit den Initialen T. S. hervor. «Das ist mein brandneues Album, ‹The Life of a Showgirl›», verkündete sie stolz, während Travis begeistert «TS 12!» rief. Die Tracklist enthält eine Kollaboration mit Sabrina Carpenter.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das Album ist während ihrer «Eras Tour» in Europa entstanden. «Wie um alles in der Welt sie es geschafft hat, auf der Tour ein Album zu machen, kann ich noch immer nicht verstehen», meinte Travis Kelce dazu. Sein Unverständnis ist nachvollziehbar, spielte Swift doch während Mai bis August 2024 knapp 50 Konzerte in über einem Dutzend Städte, davon zwei im Zürcher Letzigrund. Das alles habe sie geschafft, weil sie die Musik liebe, so Swift.