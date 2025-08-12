Kelce bewundert Swifts Arbeitsmoral und Ausdauer bei Konzerten. Er vergleicht ihre Shows mit Football-Spielen und lobt ihre Fähigkeit, das Publikum zu begeistern.

Swift und Kelce machten ihre Beziehung im Sommer 2023 offiziell

Der Profi-Footballspieler Travis Kelce (35) hat seine Freundin Taylor Swift (35) wie er sagt zum Football-Fan gemacht. «Sie ist jetzt der engagierteste Fan», sagte Kelce der Zeitschrift «GQ». Swift kenne sich beispielsweise mit bestimmten Spielsituationen oder den Verletzungen der Spieler inzwischen bestens aus – «und all das, weil sie es einfach ganz natürlich liebt, von meinem Job zu erfahren». Popstar Swift und der Kansas City Chiefs-Spieler Kelce hatten ihre Liebe im Sommer 2023 offiziell gemacht.

Zwischen seinem Job und dem seiner Freundin gebe es viele Gemeinsamkeiten, sagte Kelce. Sie beide wüssten, wie es sei, ständig gemustert zu werden und Höhen und Tiefen zu erleben, wenn man vor Millionen von Menschen stehe. Zudem seien sie beide Bewunderer des anderen und schlüpften dafür gerne in die Rolle des «Plus eins». «Ich darf der Begleiter sein. Ich darf hingehen und dieser Fan sein. Denn ich bin ein Fan. Ich bin ein Fan von Musik. Ich bin ein Fan von Kunst. Und es ist so cool, dass ich erleben darf, wie sie für mich diese Begleiterin auf dem Footballfeld ist. Ich empfinde jedes Mal die gleiche Freude, wenn sie zu meinen Shows kommt.»

Es sei für ihn sehr nachvollziehbar gewesen, wie erschöpft Swift nach Shows gewesen sei. «Sie würde nie jemandem sagen, dass sie eine Athletin ist. Aber ich habe gesehen, was sie durchsteht. Ich habe gesehen, wie viel Arbeit sie in ihren Körper steckt und es ist unglaublich.» Eine Show sei für Swift wahrscheinlich sogar anstrengender als für ihn ein Football-Spiel. Kein Wunder: Ihre Eras-Tour-Konzerte dauerten im Schnitt drei Stunden und 15 Minuten und somit etwa ähnliche lange wie ein Football-Spiel in der NFL. Nur mit dem Unterschied, dass es beim Football-Spiel zahlreiche Pausen und Werbeunterbrechungen gibt.

«Einfach zwei verliebte Menschen»

Er habe von Swift inzwischen gelernt, dass es bei Auftritten nicht nur um Energie gehe, sagte Kelce. «Dann habe ich die Coolness und die Ruhe und die Identifikationsmöglichkeit gesehen, die sie so gut präsentieren kann. Das habe ich mir wirklich abgeschaut.»

Die Beziehung zu Swift habe sich «völlig organisch» entwickelt und sie fühlten sich zusammen «wie ganz normale Menschen», sagte Kelce. «Wenn keine Kamera auf uns gerichtet ist, sind wir einfach zwei verliebte Menschen.»

Swift habe auch Eigenschaften, die er von seiner Mutter kenne. «Ihre Freundlichkeit, ihre Echtheit, ihre Fähigkeit, jeden im Raum zu begrüssen, ihre Fähigkeit, Liebe und Unterstützung zu zeigen, egal was kommt. Und ihre Arbeitsmoral», sagte Kelce. «Ich habe gesehen, wie Taylor genau dieselbe Sache gemacht hat, dass sie sich Ziele gesetzt hat und dann die Erwartungen übertroffen und die Welt erobert hat.»