Fans von Taylor Swift aufgepasst: Der Pop-Superstar hat am Dienstag überraschend ihr zwölftes Studioalbum angekündigt. Die Good News verkündete sie ausgerechnet im Podcast von ihrem Schatz Travis Kelce und seinem Bruder Jason.

Darum gehts Taylor Swift kündigt überraschend ihr zwölftes Studioalbum «The Life of a Showgirl» an

Ankündigung erfolgte in Podcast «New Heights» der Kelce-Brüder

Taylor Swift (35) ist zurück! Der Superstar hat bei ihrem Gastauftritt im beliebten Podcast «New Heights» der Football-Brüder Travis (35) und Jason Kelce (37) ganz nebenbei eine überraschende Ankündigung gemacht: Ihr zwölftes Studioalbum «The Life of a Showgirl» ist unterwegs. In den sozialen Medien freuen sich ihre Fans über die erste neue Albumveröffentlichung seit «The Tortured Poets Department» im April 2024.

Zunächst deutete ein Teaser mit anonymer Silhouette auf den Showgast hin, bevor die Identität des «sehr besonderen Gastes» preisgegeben wurde. Swift präsentierte ihr neues Album-Cover während ihrer Podcast-Teilnahme und gab bekannt, dass Vorbestellungen bereits über ihre offizielle Website möglich sind. Der Post zum zwölften Album wurde dafür bewusst um 12:12 Uhr (Ortszeit) am 12. des Monats veröffentlicht.

Travis Kelce und Taylor Swift flirten im Podcast

Der Auftritt bei «New Heights» war geschickt gewählt. Der Podcast der Kelce-Brüder dürfte sich nach dem Auftritt von Travis Kelces Partnerin an zusätzlicher Beliebtheit erfreuen. Die Ankündigung wurde perfekt inszeniert: Das Instagram-Video zeigt Swift mit Kopfhörern im Podcast-Studio, während sie einen Koffer öffnet und dann das noch verschwommene Album-Cover präsentiert.

Taylor Swift gibt damit ihr Debüt im Podcast ihres Freundes. Ein weiterer Vorgeschmack auf die Episode, die am Mittwoch veröffentlicht werden soll, liess die Herzen der Fans höher schlagen. Swift erklärt dabei ihrem Freund, dass das Blau seines Pullovers eine schöne Farbe an ihm sei. Kelces charmante Antwort: «Ja, ich weiss. Es ist die Farbe deiner Augen, Süsse, deshalb harmonieren wir so gut miteinander.»

Die Beziehung zwischen der Musikerin und dem Sportler zeichnet sich durch gegenseitige Unterstützung aus. Während der NFL-Saison 2023-2024 war Swift regelmässig bei den Heimspielen der Kansas City Chiefs zu sehen und feuerte ihren Freund in der VIP-Loge an. Im Gegenzug besuchte Travis mehrere Konzerte von Swifts rekordverdächtiger «Eras Tour» rund um den Globus. Bei einem Auftritt in London überraschte er sogar die Fans, als er für einen kleinen Auftritt auf die Bühne kam.