DE
FR
Abonnieren
Taylor Swift überrascht mit neuem Album in Podcast
0:20
«The Life of a Showgirl»:Taylor Swift überrascht mit neuem Album in Podcast

«The Life of a Showgirl»
Taylor Swift kündigt überraschend ihr zwölftes Album an

Fans von Taylor Swift aufgepasst: Der Pop-Superstar hat am Dienstag überraschend ihr zwölftes Studioalbum angekündigt. Die Good News verkündete sie ausgerechnet im Podcast von ihrem Schatz Travis Kelce und seinem Bruder Jason.
Publiziert: 08:53 Uhr
|
Aktualisiert: 09:09 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
Taylor Swift hat ganz nebenbei ihr neues Album «The Life of a Showgirl» angekündigt.
Foto: Getty Images for The Recording Academy

Darum gehts

  • Taylor Swift kündigt überraschend ihr zwölftes Studioalbum «The Life of a Showgirl» an
  • Ankündigung erfolgte in Podcast «New Heights» der Kelce-Brüder
  • Album-Teaser um 12:12 Uhr am 12. des Monats veröffentlicht
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_763.JPG
spoton.png
Aurelia Schmidt und SpotOn

Taylor Swift (35) ist zurück! Der Superstar hat bei ihrem Gastauftritt im beliebten Podcast «New Heights» der Football-Brüder Travis (35) und Jason Kelce (37) ganz nebenbei eine überraschende Ankündigung gemacht: Ihr zwölftes Studioalbum «The Life of a Showgirl» ist unterwegs. In den sozialen Medien freuen sich ihre Fans über die erste neue Albumveröffentlichung seit «The Tortured Poets Department» im April 2024.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Zunächst deutete ein Teaser mit anonymer Silhouette auf den Showgast hin, bevor die Identität des «sehr besonderen Gastes» preisgegeben wurde. Swift präsentierte ihr neues Album-Cover während ihrer Podcast-Teilnahme und gab bekannt, dass Vorbestellungen bereits über ihre offizielle Website möglich sind. Der Post zum zwölften Album wurde dafür bewusst um 12:12 Uhr (Ortszeit) am 12. des Monats veröffentlicht.

Mehr über Taylor Swift
Und plötzlich steht Taylor Swift auf der Bühne
Mit Video
An Benefizkonzert
Und plötzlich steht Taylor Swift auf der Bühne
Taylor Swift spielte für einmal Nebenrolle
Grammys
Beyoncé Award übergeben
Taylor Swift spielte für einmal eine Nebenrolle
Taylor Swift kauft Rechte an ihren Alben zurück
Mit Video
«Ich platze vor Freude»
Taylor Swift kauft Rechte an ihren Alben zurück
Hat Taylor Swift heimlich geheiratet?
Couvert wirft Fragen auf
Hat Taylor Swift heimlich geheiratet?

Travis Kelce und Taylor Swift flirten im Podcast

Der Auftritt bei «New Heights» war geschickt gewählt. Der Podcast der Kelce-Brüder dürfte sich nach dem Auftritt von Travis Kelces Partnerin an zusätzlicher Beliebtheit erfreuen. Die Ankündigung wurde perfekt inszeniert: Das Instagram-Video zeigt Swift mit Kopfhörern im Podcast-Studio, während sie einen Koffer öffnet und dann das noch verschwommene Album-Cover präsentiert. 

Taylor Swift gibt damit ihr Debüt im Podcast ihres Freundes. Ein weiterer Vorgeschmack auf die Episode, die am Mittwoch veröffentlicht werden soll, liess die Herzen der Fans höher schlagen. Swift erklärt dabei ihrem Freund, dass das Blau seines Pullovers eine schöne Farbe an ihm sei. Kelces charmante Antwort: «Ja, ich weiss. Es ist die Farbe deiner Augen, Süsse, deshalb harmonieren wir so gut miteinander.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Die Beziehung zwischen der Musikerin und dem Sportler zeichnet sich durch gegenseitige Unterstützung aus. Während der NFL-Saison 2023-2024 war Swift regelmässig bei den Heimspielen der Kansas City Chiefs zu sehen und feuerte ihren Freund in der VIP-Loge an. Im Gegenzug besuchte Travis mehrere Konzerte von Swifts rekordverdächtiger «Eras Tour» rund um den Globus. Bei einem Auftritt in London überraschte er sogar die Fans, als er für einen kleinen Auftritt auf die Bühne kam.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?