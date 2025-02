1/5 Gute Kolleginnen: Taylor Swift überreicht Beyoncé den Grammy-Award für «Bestes Country Album». Foto: Getty Images

Auf einen Blick Taylor Swift geht bei Grammy-Verleihung leer aus, Beyoncé räumt ab

Swift überreichte Beyoncé persönlich den Preis für bestes Country-Album

Beyoncé gewann auch den wichtigen Grammy für das beste Album des Jahres

Patricia Broder Redaktorin People

Für einmal war sie nur die Nebendarstellerin: US-Superstar Taylor Swift (35) ist bei der diesjährigen Grammy-Preisverleihung trotz sechs Nominierungen komplett leer ausgegangen. Nach ihrer Omnipräsenz im letzten Jahr, auch in Form der rekordbrechenden «The Eras»-Welt-Tournee, zeigte sich Swift in der Grammy-Nacht als faire Verliererin, die die Bühne auch anderen überlassen kann. Allen voran Popstar Beyoncé, die unter anderem mit dem Grammy für das «Beste Album des Jahres» und das «Beste Country-Album» ausgezeichnet wurde und damit Musikgeschichte schrieb. Bei Letzterem stand Swift selbst auf der Bühne und überreichte ihrer sichtlich überraschten Kollegin die Auszeichnung. «Ich fühle mich einfach sehr vollkommen und sehr geehrt», erklärte Beyoncé auf der Bühne. «Es waren viele, viele Jahre», so die 43-Jährige.

Swift schwärmt von Beyoncé als «Leitstern»

Entgegen der Meinung mancher Fans und Medien sind Taylor Swift und Beyoncé alles andere als erbitterte Rivalinnen. Beyoncé unterstütze Swift 2023 bei der Premiere ihres äusserst erfolgreichen Konzertfilms «The Eras Tour». Swift besuchte im Gegenzug im Oktober desselben Jahres die Premiere von Beyoncés Film «Renaissance Tour» in London (UK). «Ich bin so froh, dass ich nie erfahren werde, wie mein Leben ohne den Einfluss von Beyoncé verlaufen wäre», schrieb Swift damals auf Instagram neben einem Clip, der die beiden Sängerin bei der Premiere im Kino zeigt. «Sie war während meiner gesamten Karriere ein Leitstern.»

Klar, dass es bei so viel Liebe für die diesjährige Grammy-Verliererin Taylor Swift Ehrensache war, mit Beyoncés Ehemann Jay-Z die Leistung der «Texas Hold 'Em»-Sängerin zu feiern. So wurde Swift dabei gefilmt, wie sie mit Jay-Z mit Champagner anstösst, während Beyoncé ihre Tochter Blue Ivy mit auf die Bühne brachte, um den Preis für «Das Beste Album» entgegenzunehmen.