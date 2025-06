Ein Insta-Post löst Spekulationen aus. Bei der Hochzeit von NFL-Spieler Cole Kmet wurde ein Couvert fotografiert, dass an Taylor und Travis Kelce adressiert ist. Hat die Musikerin ihren Nachnamen abgelegt oder still und heimlich Ja zu ihrem Football-Freund gesagt?

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Spekulationen über eine mögliche heimliche Hochzeit von NFL-Star Travis Kelce (35) und Pop-Ikone Taylor Swift (35) haben in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt. Die Gerüchte wurden nicht etwa durch verräterische Fotos oder einen Ring, sondern durch ein unscheinbares Couvert an der Hochzeit eines Football-Kollegen von Travis Kelce ausgelöst.

Dieser Kollege heisst Cole Kmet (26), spielt bei den Chicago Bears und schloss kürzlich den Bund der Ehe und auf der Liste der eingeladenen Gäste fanden sich auch Taylor Swift und ihr Partner Travis Kelce. Wegen dieser zwei Hochkaräter liess es sich Kmets Hochzeitsplanerin Ellie Nottoli nicht nehmen, auf ihrem Instagram-Account Einblicke in die Feierlichkeiten zu teilen. Unter anderem postete sie ein Couvert, das an alle Gäste verschickt wurde. Und eines dieser Couverts war so adressiert: «Taylor and Travis Kelce». Heisst Taylor Swift also schon Travis Kelce? Das muntere Rätselraten begann.

Travis und Taylor waren gar nicht da

Doch die Vorfreude auf die Super-Promis an der Hochzeit fand nur auf dem Papier statt. Tatsächlich waren Kelce und Swift gar nicht bei Kmets Hochzeit anwesend. Stattdessen nahmen sie am Vortag an der Hochzeit von Kelces Cousin Tanner Corum in Tennessee teil. Dort wurde Swift in einem blauen Blumenkleid von Markarian gesichtet, während Kelce sich für ein lässiges Outfit entschied, das berichtet das US-Portal «Page Six».

Trotz dieser Enttäuschung soll aktuell tatsächlich einiges auf eine bevorstehende Verlobung von Taylor Swift und Travis Kelce hindeuten. Ein Insider erklärt gegenüber der «Daily Mail»: «Wenn er aufhört, Football zu spielen, werden die Diskussionen über eine Hochzeit mit Taylor im Zentrum stehen.» Der gleiche Insider fügte hinzu: «Alle warten nur darauf, dass Travis bei ihren Eltern um ihre Hand anhält. Und Taylors Eltern werden ‹Ja› sagen.»

Der Insider scheint bestens informiert zu sein und will sogar wissen, dass es Swifts Eltern kaum erwarten können, dass sich ihre Tochter und Travis Kelce verloben. Dieses Jahr werden aber garantiert keine Hochzeitsglocken läuten. Das hat Travis Kelce gleich selber ausgeschlossen.