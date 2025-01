Taylor Swift will ihre Luxusvilla im Bundesstaat Rhode Island weiter ausbauen. Das Anwesen ist schon jetzt das schon teuerste in ganz Rhode Island.

1/8 Sie gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen unserer Zeit: Taylor Swift. Foto: imago/ZUMA Press

Auf einen Blick Taylor Swift baut ihre Luxusvilla in Rhode Island aus

Das Anwesen inspirierte ihren Song «The Last Great American Dynasty»

In der Villa wurden legendäre Partys gefeiert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Sie ist eine der erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten und stellt ständig neue Rekorde auf: Taylor Swift (35). Abgesehen von ihren musikalischen Bestleistungen, wohnt sie im teuersten Anwesen im US-Bundesstaat Rhode Island. Und es soll noch grösser werden: Wie «Page Six» berichtet, will der Superstar ihre 17,75-Millionen-Dollar-Villa (umgerechnet 16,2 Millionen Franken) weiter ausbauen. Im Luxusanwesen an der Küste von Westerly soll ein ganz neuer Flügel entstehen. Das Bauvorhaben soll sie geschätzte 1,7 Millionen Dollar kosten – nichts, für Swift, die seit kurzem auf der Liste der Milliardärinnen steht.

Laut einer kürzlich erteilten Baugenehmigung, die das «Providence Journal» einsehen konnte, plant Swift im neuen Flügel weitere Schlafzimmer und mehrere neue Badezimmer. Auch die bestehende Küche soll modernisiert werden.

Swift hat ihrer Villa einen Song gewidmet

Die Lage könnte nicht besser sein: «High Watch» oder «Holiday House», wie das imposante Anwesen genannt wird, liegt auf einer Klippe und bietet über 1000 Quadratmeter Wohnfläche. Vom Blick auf den Atlantik abgesehen, verfügt das Haus über einen 213 Meter langen privaten Strandzugang. Weiter liegt es auf einem 2,1 Hektar grossen Grundstück mit gepflegten Gärten, einer eindrucksvollen Terrasse und einem weitläufigen Pool. Im Inneren der Villa finden sich acht Schlafzimmer, zehn Badezimmer und acht gemütliche Cheminées.

Wie «Providence Journal» weiter berichtet, kaufte Swift das Haus 2013 in bar. Es hat für die Pop-Sängerin eine besondere Bedeutung und inspirierte sogar ihren Song «The Last Great American Dynasty» aus dem Jahr 2020. Der Song erzählt die Geschichte von Rebekah Harkness (1915–1982), einer amerikanischen Societylady, die einst dort lebte.

«Ihr Name war Rebekah Harkness. Und sie lebte in dem Haus, das ich schliesslich in Rhode Island gekauft habe. So habe ich von ihr erfahren», erklärte Swift 2020 in einem Interview mit «Rolling Stone». «Aber sie war eine Frau, über die sehr viel geredet wurde, und alles, was sie tat, war skandalös. Ich fand darin eine Verbindung.»

Wenn Swift ruft, kommen die Stars in Scharen

Bei einem Anwesen von dieser Grösse liegen noch grössere Partys nahe. Bekannt ist Taylor Swift vor allem für ihre legendären Unabhängigkeitspartys am 4. Juli, liebevoll «Taymerica» genannt. Zu diesen Veranstaltungen lud sie in der Vergangenheit Stars wie Joe Jonas (35), Nick Jonas (32), Martha Hunt (35) und Selena Gomez (32) ein.

Auch sonst öffnet der Star gerne die Türen zu ihrem Zuhause: So wurde sie im August bei einer Poolparty mit ihrem Freund Travis Kelce (35) und seinem Kansas-City-Chiefs-Kollegen Patrick Mahomes (29) gesichtet. Auch Swifts enge Freundinnen Gigi Hadid (29) und Blake Lively (37) sowie deren Partner Bradley Cooper (50) und Ryan Reynolds (48) waren zu Gast.